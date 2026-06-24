Cumartesi gökyüzüne bakın. Dev asteroit Dünya'nın yanından geçecek

Avrupa Uzay Ajansı , "(152637) 1997 NC1" adlı büyük bir asteroidin cumartesi günü Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Ajans, gök cisminin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve olası bir çarpışma ihtimalinin tamamen elendiğini belirtti.

AY UZAKLIĞININ ALTI KATI MESAFEDEN GEÇECEK

Asteroidin cumartesi günü Dünya'ya yaklaşık 2 milyon 560 bin kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.

Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın altı katından daha fazla. ESA'ya göre asteroit saniyede yaklaşık 9 kilometre hızla hareket edecek.

1997 yılında keşfedilen asteroidin genişliğinin, yansıttığı güneş ışığına dayalı hesaplamalara göre 750 ila bin 650 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte ESA, farklı ölçümlerin gök cisminin daha küçük olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

TELESKOP VE DÜRBÜNLE İZLENEBİLECEK

Uzmanlar bu büyüklükteki bir gök cisminin Dünya'ya yakın geçişinin yalnızca birkaç yılda bir yaşandığını söylüyor.

Küçük teleskop veya güçlü dürbün kullanan gökyüzü gözlemcileri, asteroit yaklaşırken Kuzey Yarımküre'nin bazı bölgelerinden, geçiş sırasında ise dünyanın büyük bölümünden gözlem yapabilecek.

Asteroit uzaklaşırken ise yalnızca Güney Yarımküre'den görülebilecek. Uzmanlar, gözlem için karanlık gökyüzü koşullarının önemli olduğuna dikkat çekiyor.