Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

NEXT SOSYAL NEDİR?

Teknofest girişimcileri tarafından geliştirilen Next Sosyal, yerli ve Milli sosyal medya platformudur. Uygulamada metinler, görseller ve videolar paylaşılabiliyor. X'in alternatifi olarak hazırlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanıcılar platformda kullanabiliyor.