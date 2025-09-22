D vitamini eksikliğinin akıl sağlığına en belirgin etkisi

Depresyonun yaygın belirtileri arasında yer alan enerji kaybı, odaklanma sorunları ve hayattan zevk alamama, D vitamini eksikliğinin de işareti olabilir.

D vitamini eksikliğinin akıl sağlığına belirgin etkileriyle ilgili daha önce yapılan bir araştırma son dönemde yeniden gündeme geldi.

Araştırma yeterince D vitamini almamanın, ruh sağlığı rahatsızlıklarını güçlendirebileceğini gözler önüne seriyor.

Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yarısının D vitamini yetersizliği yaşadığı belirtiliyor. İnsan vücudu bu vitamini büyük ölçüde güneş ışığının cilt üzerindeki etkisiyle üretiyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında, kuzey yarımkürede yaşayanlarda D vitamini seviyeleri daha düşük olabiliyor.

BİN 282 KİŞİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA

Archives of General Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmaya katılan bin 282 bireyden bir kısmı depresyon tanısı almıştı.

Ölçümler, hem hafif hem de ağır depresyonu olan kişilerde kandaki D vitamini seviyelerinin yüzde 14 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, depresyon ve D vitamini eksikliğinin birbirini tetikleyebileceğini belirtti:

“D vitamini eksikliğinin altında, depresyon nedeniyle dışarıda daha az vakit geçirmek, farklı yaşam koşulları ya da beslenme alışkanlıkları gibi nedenler olabilir. Ancak aynı şekilde, düşük D vitamini düzeyi de depresyona yol açabilir.”

Araştırmada ayrıca katılımcıların neredeyse yarısında D vitamini eksikliği bulundu. Erkeklerin yüzde 38,8’i, kadınların ise yüzde 56,9’unun D vitamini seviyeleri yetersizdi.

D VİTAMİNİ NASIL ALINIR?

D vitamini vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri ve en temel kaynağı güneş ışığı. Cilt güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretiyor; bu nedenle özellikle yaz aylarında öğleye yakın saatlerde kısa süreli güneşlenmek çoğu insan için yeterli oluyor.

Bunun yanında besinlerden de D vitamini almak mümkün. Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri ve zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler bu vitamin açısından önemli kaynaklar.

Kış aylarında güneş ışığının azaldığı dönemlerde veya beslenme ile yeterli alım sağlanamadığında D vitamini takviyeleri devreye giriyor.

Genellikle yetişkinler için günlük önerilen miktar 10 mikrogram, ancak kişisel ihtiyaçlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle eksiklik şüphesi varsa mutlaka kan testi ile ölçüm yapılması ve doktor tavsiyesiyle takviye kullanılması gerekiyor.