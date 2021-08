Daha geniş, daha taze, HC kameralı nofrost alttan donduruculu buzdolabı

Yaşam kalitemizi artırmak için mükemmel sonuçlar sunan Bosch, yüksek kalite ve işçilikle üretilen yeni NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı 631 l KGN86HIF0N ile sınırları zorlamaya devam ediyor.



Geniş hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemiyle fark yaratan yeni KGN86HIF0N, içindeki iki kamera sayesinde nerede olursanız olun, buzdolabınızın içini görmenize imkân tanıyor.



Akıllı telefonunuza veya tabletinize yüklediğiniz Home Connect uygulaması, yiyecekleriniz için ideal depolama alanlarını görmenizi, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgileri ve taze tutma önerilerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu sayede sebze ve meyvelerinizi her zamankinden daha taze tüketebiliyorsunuz.



Şık tasarımı ve yalın çizgileriyle dikkat çeken NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı 631 l KGN86HIF0N, aynı zamanda geniş kullanım alanıyla da fark yaratıyor. Her türlü gıda ürünü için geniş alana sahip XXL kapasiteli KGN86HIF0N ile büyük ebatlı pişirme kaplarını dolaba yerleştirmek artık çok daha kolay hale geliyor.



NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı 631 l KGN86HIF0N’ı bu kadar fonksiyonel kılan bir diğer özelliği ise buzdolabınızın içindekileri rahatça görebilmenizi sağlayan ideal aydınlatma sistemi. Buzdolabının içindeki LED ışıklı panel, optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatırken çok az enerji tüketiyor. Ve cihazınızın ömrü boyunca sorunsuz çalışması garanti ediliyor.



Yiyecekleri buzdolabının içine yerleştirdikten sonra MultiAirflow özelliği ile eşit hava sirkülasyonu devreye giriyor. MultiAirflow ile yiyeceklerin taze kalmasını sağlıyor ve bazı bölmelerdeki kuruma da ortadan kalkıyor.



Fan destekli MultiAirflow, cihazın her tarafındaki hava dolaşımını artırıyor ve sıcaklık ile nem seviyelerini üstten alta kadar eşit seviyede tutuyor. Böylelikle ısı farklılıkları en aza indirilirken soğutma süreleri da azaltılıyor. Bu sayede hem yiyecekleriniz taze kalıyor hem de lezzetlerinin korunmasına yardımcı olunuyor.



Esnek cam raflar ise buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşmanızı, yiyeceklerin kolayca alınıp geri konulmasını mümkün kılıyor. Emniyetli camdan yapılan raflar ile yiyeceklerinizi kolayca alıp koyabilir ve ayrıca çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabınızın içini de zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Üstelik buzdolabının kapısı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı da devreye giriyor.