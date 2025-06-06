Dakika dakika Donald Trump-Elon Musk kavgası

ABD Başkanı Donald Trump ve yakın müttefiki Elon Musk’ın arasının açıldığına yönelik spekülasyonlar, ikilinin dün sosyal medyadan sert biçimde kavgaya tutuşmasıyla gerçeğe dönüştü.



İkilinin birbirini tehdit etmesinin ardından, aralarında yatırımcı Bill Ackman’ın da bulunduğu ünlü isimler barış çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine cuma günü ABD başkanı ve Musk arasında söz konusu gerginliğin ele alınacağı bir görüşme planladığı iddia edilmişti.



Ancak Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Trump'ın Musk ile görüşmek istemediğini söyledi.

İki yakın müttefikin arasının açıkça bozulmasına sebebiyet veren şey, Trump'ın “tek büyük ve güzel yasa” diye nitelendirdiği vergi ve harcama yasa tasarısı olmuştu.



Tartışmanın odağındaki yasa tasarısı Tesla’nın çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar getirebileceği belirtiliyor. İki müttefik arasındaki kavganın fitilini Musk’ın yerel saatle salı günü X’te yaptığı bir yorumda yasa için "rahatsız edici bir iğrençlik" nitelemesini kullanması ateşlemişti. O zaman başlayan gerilim perşembe günü açık bir kavgaya dönüştü.



İşte dakika dakika Musk-Trump kavgası:



12.00: TRUMP'TAN İLK CEVAP



Musk’ın perşembe sabahı boyunca Trump’ın bütçe açığıyla ilgili eski tweet’lerini alıntılayarak söz konusu yasayı eleştirmeye devam etmesinin ardından ABD saatiyle öğle 12.00 civarında ABD başkanı ilk kez yanıt verdi.



O esnada Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray’da toplantıda olan Trump, orada yaptığı açıklamada, “Elon sinirli çünkü elektrikli araçlara yönelik teşvikleri kaldırdık. Elektrikli araçlar zor durumda ve bizden milyarlarca dolar sübvansiyon istiyorlar. Elon bunu en baştan beri biliyordu” dedi.



“Bu yasa tasarısının her yönünü biliyordu. Benden sonra konuşmaya başladı. Daha önce hakkımda güzel şeyler söylüyordu. Yardım ettiğim biri olarak Elon beni hayal kırıklığına uğrattı.”



ABD başkanı ayrıca, birçok eski çalışanının önce onu sevdiğini ama sonrasında görevden ayrıldıklarında “eski ihtişamlı günlerini özleyerek Trump Tükenmişlik Sendromu" yaşadığını öne sürdü.



12.25: “BEN OLMASAM KAZANAMAZDI”



Milyarder, Trump’ın sözlerinin hemen ardından X’te yaptığı paylaşımda, “Yalan. Bu yasa tasarısı bana asla gösterilmedi. Gece yarısı alelacele geçirildi, kimse okuyamadı bile!” ifadelerini kullandı.



Musk ayrıca, Trump’ın seçim kampanyasına verdiği desteği hatırlatarak, “Ben olmasam seçimi Cumhuriyetçiler kazanamazdı” diye yazdı.



14.00: “YENİ PARTİ KURALIM”



Kısa bir aradan sonra Musk bu kez eleştirilerini Cumhuriyetçi Parti’nin tamamına yöneltti. X'te takipçilerine "Orta kesimi temsil eden yeni bir parti kuralım mı?" diye sordu. Milyarder Mark Cuban bu öneriye destek verdi.



14.30: YASAYA YENİ İSİM TAKTI



Musk, Trump’ın tek büyük ve güzel yasa” diye nitelendirdiği yasa tasarısına yeni bir isim taktı: “Büyük Çirkin Harcama Yasası”



14.40: “ELON'U BEN KOVDUM”



Musk’ın devam eden eleştirilerine karşılık Trump, bu kez kendi sosyal medya platformu Truth Social’da iki gönderi paylaştı. İlkinde “Elon’u ben kovdum. Elektrikli araç zorunluluğunu kaldırdım, delirdi” yazıyordu.



İkincisinde ise milyarderin diğer şirketlerini hedef alarak, “Onun hükümetten aldığı sübvansiyonları kesmek, bize milyarlarca dolar tasarruf sağlar. Biden’ın neden yapmadığına hep şaşırmışımdır” dedi.



15.10: “EPSTEIN DOSYALARINDA TRUMP VAR”



Bunun üzerine milyarder, Trump’a meydan okuyarak şirketlerinin hükümetle olan sözleşmelerini iptal etmesini istedi. Ancak bununla da kalmadı ve “Esas bombayı patlatıyorum” diyerek, sarsıcı bir iddiada bulundu:



“Epstein dosyalarında Trump da var. Dosyaların bu yüzden halka açılmadığını düşünüyorum.”



Yakın geçmişte iş insanı Jeffrey Epstein’in kadınları şantajla çalıştırdığı büyük bir fuhuş ağı kurduğu ortaya çıkmış ve Epstein hapiste intihar ederek ölmüştü.



16.10: MUSK'TAN DRAGON TEHDİDİ



Trump’ın hükümet sözleşmeleriyle ilgili tehdidine meydan okumaya devam eden Musk, uzay firması SpaceX’in Dragon uzay aracını “hemen” devre dışı bırakacağını duyurdu.



Bu araçlar, NASA’ya hizmet veriyor. NASA’nın astronotları bu kapsüllerle Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülüyor. SpaceX 2010’larda ilk uçuşlarını başlatmadan önce NASA uzaya kargo taşımacılığında Rusların Soyuz sistemine bağımlıydı. Ancak Rusya, NASA’ya Musk’tan çok daha yüksek bir fiyat veriyordu.



16.30: "RESESYONA SÜRÜKLÜYOR"



Musk ayrıca Trump’ın dünya genelinde endişeye yol açan ve liderlerin müzakere etmek için sıraya girdiği fahiş gümrük vergilerini de eleştirdi. Teknoloji milyarderi bu vergilerin “bu yılın ikinci yarısında durgunluğa yol açacağını” savundu.



16.40: EPSTEİN İLE PARTİDE



İlerleyen dakikalarda Musk, Trump’ın Epstein’la birlikte bir partide dans ettiği, 1990’lara ait bir videoyu da paylaştı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Tüm bu yaşananların ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Elon bu yasada istediği politikalar yer almadığı için üzgün. Başkan, bu tarihi yasayı geçirmekle meşgul” dedi.



21.20: MUSK'TAN GERİ ADIM



Akşam saatlerinde ise Musk, bir takipçisinin itidal çağrısına cevaben, “İyi tavsiye. Dragon’u devre dışı bırakmayacağız” dedi. Milyarder yatırımcı Bill Ackman’ın, ikiliyi barışmaya çağırması üzerine de “Doğru söylüyorsun” diye yazdı.

