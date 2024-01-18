Davos'ta nükleer füzyon tavsiyesi: ChatGPT CEO'su yapay zeka enerjisi için uyardı

NÜKLEER FÜZYON NEDİR?



Nükleer füzyon, Güneş'te meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahiptir ve bazı bilim insanları bu durumu temiz enerjinin "kutsal kasesi" olarak tanılamaktadır.



NÜKLEER FÜZYON KULLANILARAK ENERJİ KAZANCI ELDE EDİLDİ



Son yıllarda birçok atılım gerçekleşti ve bunlardan en önemlisi 2022 yılında Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) gerçekleştirilen ilk füzyon ateşlemesiydi.



Bu, araştırmacıların nükleer füzyon kullanarak net bir enerji kazancı elde ettiklerini ve laboratuvarın o zamandan beri tekrarladığı bir başarı olduğunu gördü.



Bu gelişmeye rağmen, nükleer füzyonun önemli bir ölçekte ticarileştirilmesi için zamana ihtiyaç olduğu kaydedildi.



375 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



Altman, 2028 yılına kadar yeni nesil teknolojiyi kullanarak ticari ölçekte elektrik üretmeyi hedefleyen ABD merkezli bir nükleer füzyon firması olan Helion Energy'ye şahsen 375 milyon dolar yatırım yapmıştır.



NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİ İÇİN ANLAŞMA YAPAN İLK ŞİRKET



Geçtiğimiz yıl şirket, Microsoft'un on yılın sonuna kadar temiz enerji kaynaklarına geçiş planının bir parçası haline getirmesinin ardından, dünyada nükleer füzyon enerjisi için satın alma anlaşması yapan ilk şirket oldu.



OPENAI MICROSOFT SUNUCULARINA GÜVENİYOR



OpenAI şu anda yapay zeka araçlarına güç sağlamak için Microsoft'un sunucularına ve bilgi işlem kaynaklarına güveniyor; bu da Helion Energy'nin ticari ölçekte nükleer enerji üretimine ulaşmasından büyük olasılıkla faydalanacağı anlamına geliyor.

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