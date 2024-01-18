Davos'ta nükleer füzyon tavsiyesi: ChatGPT CEO'su yapay zeka enerjisi için uyardı

OpenAI patronu Sam Altman'a göre, gelecekteki yapay zekanın büyük enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer füzyonda bir atılım gerekiyor.
The Independent haberine göre, ChatGPT yaratıcısı şu anda günde yüz milyonlarca sorguyu işliyor ve tahminler bunun her gün yaklaşık 1GWh tükettiğini gösteriyor. Bu enerji tüketimi yaklaşık 33.000 ABD hanesine eşdeğer.
ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının işlevselliği geliştikçe ve popülerliği arttıkça, bu enerji tüketiminin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı tahmin edilmektedir.
Salı günü Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında Bloomberg'in düzenlediği bir etkinlikte "Bir atılım olmadan oraya ulaşmanın yolu yok. Bu da bizi füzyona daha fazla yatırım yapmak için motive ediyor." diye konuştu.
NÜKLEER FÜZYON NEDİR?
Nükleer füzyon, Güneş'te meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahiptir ve bazı bilim insanları bu durumu temiz enerjinin "kutsal kasesi" olarak tanılamaktadır.
NÜKLEER FÜZYON KULLANILARAK ENERJİ KAZANCI ELDE EDİLDİ
Son yıllarda birçok atılım gerçekleşti ve bunlardan en önemlisi 2022 yılında Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) gerçekleştirilen ilk füzyon ateşlemesiydi.
Bu, araştırmacıların nükleer füzyon kullanarak net bir enerji kazancı elde ettiklerini ve laboratuvarın o zamandan beri tekrarladığı bir başarı olduğunu gördü.
Bu gelişmeye rağmen, nükleer füzyonun önemli bir ölçekte ticarileştirilmesi için zamana ihtiyaç olduğu kaydedildi.
375 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Altman, 2028 yılına kadar yeni nesil teknolojiyi kullanarak ticari ölçekte elektrik üretmeyi hedefleyen ABD merkezli bir nükleer füzyon firması olan Helion Energy'ye şahsen 375 milyon dolar yatırım yapmıştır.
NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİ İÇİN ANLAŞMA YAPAN İLK ŞİRKET
Geçtiğimiz yıl şirket, Microsoft'un on yılın sonuna kadar temiz enerji kaynaklarına geçiş planının bir parçası haline getirmesinin ardından, dünyada nükleer füzyon enerjisi için satın alma anlaşması yapan ilk şirket oldu.
OPENAI MICROSOFT SUNUCULARINA GÜVENİYOR
OpenAI şu anda yapay zeka araçlarına güç sağlamak için Microsoft'un sunucularına ve bilgi işlem kaynaklarına güveniyor; bu da Helion Energy'nin ticari ölçekte nükleer enerji üretimine ulaşmasından büyük olasılıkla faydalanacağı anlamına geliyor.
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