DDoS saldırılarının yarısı eylülde gerçekleşti

Kaspersky, DDoS saldırılarının büyük çoğunluğunun (yüzde 53) eylül ayında gerçekleştirildiğini tespit etti.

şirketten yapılan açıklamaya göre, DDoS saldırılarındaki artış, oldukça basit türde olmasına rağmen çok sayıda yapılan saldırılar nedeniyle gerçekleşti. Buna rağmen bu yılın önceki çeyreklerindeki toplam artış, genellikle siber suçlular tarafından gerçekleştirilen ve uygulama katmanına odaklanan akıllı saldırıların sayısındaki artıştan kaynaklandı.



Kaspersky DDoS Koruma'dan elde edilen istatistiklere göre, 2019'un üçüncü çeyreğinde gerçekleşen DDoS saldırılarının sayısı önceki çeyreğe kıyasla 3'te bir artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebebinin, sonbahardaki zararlı aktivitelerde görülen ani yükseliş olduğu belirtildi.



Yılın üçüncü çeyreğinde "akıllı" saldırıların tüm DDoS saldırıları içindeki payı ise yüzde 28'e düştü. İkinci çeyrekte yüzde 50 olan bu pay, 2018'ün üçüncü çeyreğine kıyasla sadece yüzde 7 artış gösterdi.



Yazın ilk ayları sakin geçerken, DDoS saldırılarının büyük çoğunluğu (yüzde 53) eylül ayında tespit edildi. Kaspersky istatistiklerine göre, eylülde önlenen saldırıların yüzde 60'ı okullara ve elektronik dergi sitelerine karşı düzenlendi.



Kaspersky uzmanları, söz konusu saldırıların DDoS kampanyaları düzenleme konusunda fazla bilgili olmayan okul çağındaki "holiganlar" tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini varsayıyor.



Akıllı saldırıların ortalama süresi yılın ikinci çeyreğine kıyasla büyük bir değişim göstermedi ancak geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla neredeyse 2 katına çıktı. Öte yandan, tüm saldırıların ortalama süresi çok az düşüş gösterdi ve bu duruma üçüncü çeyrekteki kısa süreli saldırıların sayısındaki büyük artış neden oldu.

