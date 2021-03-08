Deep Nostalgia uygulaması nedir, nasıl indirilir?

Yeni geliştirilen bir uygulama olan Deep Nostalgia sayesinde göz, kaş ve ağız hareketlerini seçerek sanki fotoğraf hareket ediyormuş hissi oluşuyor.

Uygulama yapay zeka algoritmaları sayesinde video canlandırma yoluyla özellikle eski fotoğrafları hareketli hale getiriyor.

DEEP NOSTALGİA NEDİR?



Soy bilimi sitesi MyHeritage, deepfake teknolojisi kullanarak fotoğrafınızı canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

MyHeritage tarafından hazırlanan önceden kaydedilmiş sürücü videolarını kullanıyor. Bu videolar, animasyondaki hareketleri yönlendiriyor ve gerçek insan hareketlerinin dizilerinden oluşuyor.

Bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapılabiliyor. MyHeritage Fotoğraf Geliştirici'den geçirilen fotoğraflara uygun en iyi sürücü seçiliyor, sonra her bir yüzü gülümsetip göz kırptıran ve hareket ettiren kısa video animasyonu üretiliyor.



Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.



İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına, deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliğini dahil etmemeye karar vermiş.



Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.

DEEP NOSTALGİA NASIL İNDİRİLİR?



Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Giriş yapmanız dahilinde istediğiniz fotoğrafı sisteme yükleyip canlandırabiliyorsunuz. Ancak servisi kullanabilmeniz için üye olmanız gerekiyor.