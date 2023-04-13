Deep Web nedir? İşte Deep Web teriminin tarihi

DEEP WEB KAVRAMININ TARİHİ



Amerikalı bir akademisyen ve girişimci olan Micheal Bergman “Deep Web” ifadesini ilk ortaya atan kişi ve bu konuda önde gelen otoritelerinden biri olarak 90’lı yılların sonlarında derinliğini

ölçmek için yaptığı ölçek araştırmasının sonucunda çalışanlarına yüzey internetinin iki yada üç katı büyüklükte olduğunu ifade etmiş ve araştırmanın ilerleyen süreçlerinde tahmin edilen derinliğin daha fazla olduğunu vurgulamıştır.



Ayrıca Bergman, Deep Web’i internette bilgilerin en hızlı büyüdüğü alan olarak ifade etmiştir (Beckett, 2009). Deep Web internetin karmaşık ve gizemli bölümü olarak kavramsallaştırılabilmektedir. Deep Web aynı zamanda Hidden Web (Gizli Web) ya da Invisible Web (Görünmeyen Web) olarak da isimlendirilmektedi.

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