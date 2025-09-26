Deepfake görüntüsü nedeniyle 9 milyon lira ceza yedi. Türkiye'ye örnek olabilir.

Avustralya'da bir adam, ünlü kadınların deepfake porno videolarını paylaştığı gerekçesiyle 340.000 Avustralya doları, yaklaşık 9 milyon 300 bin lira ceza yedi. Karar bugün açıklandı.

Bu, ülkedeki ilk davalardan biri ve emsal olması bekleniyor.

Hakkında dava açılan Anthony Rotondo isimli şüpheli, federal mahkemede görüntüleri yayınladığını itiraf etti. Mahkeme, sanığı 340 bin Avustralya doları para cezasına mahkum etti.

Mağdurların isimleri, mahremiyetlerini korumak amacıyla mahkeme kararıyla gizlendi.



Ulusal yayın kuruluşu ABC, mağdurlardan birinin mahkemede kendisini "ihlal edilmiş, savunmasız ve tamamen etkisiz" hissettiğini söylediğini aktardı.



Yetkililer, sanığın, elde ettiği görüntüleri daha sonra kapatılan bir deepfake web sitesine yüklediğini söyledi.

Mağdurun rızası olmadan, kıyafetlerini dijital olarak çıkaran yapay zeka araçları olan "çıplaklaştırma" uygulamaları internette patlama yaptı.

Avustralya, özellikle çocukları hedef alan içerikler olmak üzere internetteki zararları azaltmak için küresel çabaların ön saflarında yer alıyor.



16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin yasağın bu yıl aralık ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.



Ancak mevcut mevzuat, yasağın nasıl uygulanacağına dair neredeyse hiçbir ayrıntı sunmuyor. Bu da uzmanlar arasında, bunun uygulanamaz bir mevzuatın sadece sembolik bir parçası olacağı endişesini uyandırıyor.

Bu ülkede yetkililer çevrimiçi pornografi ve cinsel içerikli konuşmalar yapabilen yapay zeka sohbet robotları da dahil olmak üzere çocukları "yasal gibi görünen ama korkunç" içeriklerden korumak için önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek çeşitli kurallar getirdi.

TÜRKİYE'DE DE YAYILIYOR

Deepfake ve benzer yazılımlarla, erkek veya kadınları çıplak hale getirerek santajla para istenmesi Türkiye'de de yayılıyor. Adana'da geçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, çıplak fotoğraf ile şantaj yaparak, 32 kişiden 1.5 milyon lira alan bir çete yakalanmıştı. 35 kişilik çetenin elemanlarından 18'i tutuklandı.

Bu olayda, çete üyesi bir kadın, mesaj atarak bazı erkeklerden fotoğraflarını temin etti. Soruşturma dosyasına göre, "bir süre sonra kadının babası olduğunu iddia eden bir kişi bu erkeklere telefonla ulaşıp kızının yaşının 18’den küçük olduğunu söyleyip küfür ve hakaret ettikten sonra davacı olacağını." söyledi. Çete bu olayda, bu yöntemle 1,5 milyon liraya yakın para almayı başardı.

Son günlerde, bazı kişilerden "cinsel içerikli video izlerken" görüntüleri olduğunu iddia ederek para isteyen kişilerin varlığı belirlendi. Bu dolandırıcılar, kurban olarak seçtikleri kişilerin bazı doğru bilgilerini, e-mail adreslerini veya iş yeri gibi adreslerine de ulaşarak, santajlarına gerçekçi boyut katmak için kullanıyor. Muhtelif şekilde elde edilen görütüler üzerinde oynanıyor. Ünlü kişiler, sanatçılar, sürekli fotoğraf ve videoları çekildiği için kolay hedef oluyor.

Deepfake yöntemiyle, bir kişinin görünümünü veya sesini aslına benzer şekilde taklit etmek mükün. Kurban olarak seçilen kişinin yüzünü başka birinin vücuduna anlaşılmayacak şekilde yerleştirip benzer yüz hareketlerini taklit edilebiliyor.

Bu suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda, santaj, müstehcenlik ve cinsel taciz gibi suçlarla birlikte ele alınıyor.

İTALYA BAŞBAKANI DA KURBAN OLMUŞTU

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de, böyle bir yazılımın kurbanı olmuştu. Meloni, kendisi ve diğer kadınların fotoğraflarının pornografik bir internet sitesinde yayınlanmasından “tiksindiğini” söyledi ve faillerin hızla tespit edilip en sert şekilde cezalandırılmasını istedi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre Meloni'nin kız kardeşi Arianna ve muhalefet lideri Elly Schlein'ın fotoğrafları da İtalyan platformu Phica'da bulundu. Meloni'nin, kaba ve cinsiyetçi başlıklar eşliğinde yayınlanan fotoğrafları, kişisel sosyal medya hesaplarından veya kamuya açık kaynaklardan izinsiz olarak alınmıştı. Bu fotoğraflar vücut kısımlarını yakınlaştırmak veya kadınları cinsel pozlarda göstermek için değiştirilmişti.