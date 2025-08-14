DeepSeek-R2 yeni çipiyle geliyor: GPT-5'ten daha mı iyi olacak?

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, kısa süre içinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni büyük dil modeli (LLM) DeepSeek-R2 ile tekrar gündeme geldi.

DAHA GENİŞ MANTIKSAL DÜŞÜNME

Huawei’nin Ascend 910B çip kümesiyle çalışan modelin 15-30 Ağustos arasında tanıtılması bekleniyor. 512 PetaFLOPS işlem gücüne ulaşan sistem, önceki R1 modeline göre daha gelişmiş mantıksal düşünme, yanıt verme ve görev verimliliği sunacak. Şirket, maliyet etkinliği, açık kaynak yapısı ve verimliliği korumayı hedefliyor.

NVIDIA HİSSELERİNDE TARİHİ DEĞER KAYBONA YOL AÇMIŞTI

DeepSeek, ocak ayında tanıttığı R1 modeliyle ABD teknoloji dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Apple’ın ABD uygulama mağazasında en çok indirilen ücretsiz uygulama olan DeepSeek-R1, geliştirme maliyeti olarak yalnızca 5,6 milyon dolar harcandığını iddia ederek OpenAI’nin milyarlarca dolarlık GPT modellerine rakip olmuştu. Bu durum, Nvidia hisselerinde tarihin en büyük tek günlük değer kaybına yol açmıştı.

ABD'DE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

R1’in başarısı, “büyüğün her zaman daha iyi olduğu” anlayışını sorgulatmış, daha küçük ama verimli modellerin de yüksek performans sunabileceğini göstermişti. Ancak şirket, Çin’deki veri merkezleri ve Pekin yönetimiyle olası bağlantıları nedeniyle ABD’de güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kalmıştı.



Uzmanlara göre DeepSeek, R2 ile yeniden küresel rekabete dahil olmak istese de yüksek performanslı çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve hem ABD hem de Çin’de artan rekabet, şirketin ivmesini sürdürmesini zorlaştırıyor.