DeepSeek'in yapay zekası çalıntı mı? ABD'den yeni iddia

Teknoloji dünyasının sarsan DeepSeek'in yapay zeka modeli ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.



Çinli teknoloji girişimi DeepSeek, R1 isimli yeni bir açık kaynaklı yapay zeka modelini düşük maliyetle ve az sayıda çiple geliştirdiğini duyumuştu.



Girişimin son hamlesi, ABD'li teknoloji devlerinin pazar hakimiyetine ilişkin beklentilerini alt üst etti.



DeepSeek'in Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşmesi Nvidia, OpenAI, Google, Meta gibi yapay zeka alanında çalışan şirketleri zor durumda bıraktı.

BEYAZ SARAY'DAN ÇALINTI İDDİASI



Beyaz Saray yapay zeka sorumlusu David Sacks, Çinli girişimin kendi teknolojisini geliştirmek için OpenAI modellerinin çıktılarına dayandığına dair önemli kanıtlar olduğunu söyledi.



Fox News'e konuşan Sacks, bir yapay zeka modelinin benzer yetenekler geliştirmek için başka bir modelin çıktılarını kullandığı damıtma (distillation) tekniğini anlattı.

Sacks, DeepSeek’in OpenAI modellerinden bilgi damıttığna dair önemli kanıtlar olduğunu belirtti.

MİCROSOFT DA İNCELİYOR



Öte yandan Microsoft ve OpenAI'ın da DeepSeek’e yönelik araştırmalar yaptığı ifade ediliyor. OpenAI'ın en büyük yatırımcısı Microsoft’un güvenlik araştırmacılarının, DeepSeek'in büyük miktarda veri sızdırılması ihtimali üzerinde durduğu iddia ediliyor.