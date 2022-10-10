Değer odaklı sosyal medya platformu TouchApp, topluluk liderlerine finansal destek sunuyor

İnternet ortamındaki tüm iletişimin ve paylaşımın merkezini oluşturan sosyal medya platformlarının kullanımı, DataReportal verilerine göre dünya nüfusunun %59’una ulaştı. Öte yandan mevcut ana akım sosyal medya platformlarının karıştığı skandallar ile bu platformların ve sosyal medyayı bir satış ve pazarlama kanalı olarak gören markaların ticari amaçları gizlilik ve güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

Diğer tarafta ise sosyal medyanın oluşturduğu influencer ekonomisi, gerçek olmayan hayatların mecralara uygun bir biçimde sunulmasına ve sosyal medyadaki paylaşım kültürünün niteliğini yitirmesine sebep oldu. Bu durumun her yaş grubundan insanın internetin potansiyel faydalarından yararlanmasının önüne geçtiği düşüncesinden hareket eden ve insanların benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle gerçek etkileşimler kurabilmesini amaçlayan değer odaklı sosyal medya platformu TouchApp, kullanıcıların paylaşım mahremiyetini kontrol edebilecekleri yeni özelliklerini duyurdu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan TouchApp CEO’su İslam Faisal, “TouchApp, paylaşım konsepti ve gizlilik kavramına yüklediği değer bakımından diğer platformlardan ayrılıyor. Duyurduğumuz yeni özellikle platformun değerli paylaşımları teşvik eden doğasını koruyarak, kullanıcıların kişisel yaşamlarına dair içerikleri yalnızca aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyoruz” dedi.



TOPLULUK VE YAKIN ÇEVRE PAYLAŞIMLARI AYRILIYOR



Yeni güncellemenin TouchApp’in sunduğu sınırsız değerli içerik paylaşma olanağını koruyarak, gizlilik ve mahremiyeti gözetecek bir biçimde kişisel yaşama dair paylaşımları yalnızca aile ve arkadaşların görebileceği bir hale getirdiğinin altını çizen İslam Faisal, “Veri gizliliği ve güvenlik konusundaki araştırmalar, kullanıcıların %84'ünün gizliliğe önem verdiğini, yarısına yakın bir kesimin platform tercihlerinde veri güvenliğini bir belirleyici olarak kullandıklarını söylüyor. TouchApp, kullanıcıların özgürce ve güvenle kullanabilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. Kullanıcılar, TouchApp’teki herhangi bir profilin ziyaretçisi olarak, bu kişinin topluluk için ‘Herkese Açık’ olarak ne paylaştığını görebilirken, paylaşım sahibinin izni olmadan kişisel yaşamlarına ilişkin gönderileri göremiyor. Bu sayede kullanıcılar, hangi paylaşımı hangi toplulukla, hangisini yalnızca yakın çevreleriyle yapabilecekleri konusunda tam kontrol sahibi oluyor. Diledikleri, ilgi alanlarına hitap eden topluluklarla etkileşime geçebiliyor, kişisel yaşamlarına dair bazı gönderileri yalnızca tercih ettikleri kullanıcılarla paylaşabiliyor” dedi.



PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ VE TOPLULUK YÖNETİCİLERİ DESTEKLENİYOR



Verizon tarafından derlenen veriler, influencer pazarlamanın bu yıl içinde 15 milyar dolarlık bir ekonomiye dönüşeceğini, fakat influencer dolandırıcılığıyla ortaya çıkan kayıpların 1,3 milyar doları aştığını gösteriyor.

TouchApp uygulamasının arkasındaki fikirlerden birinin de topluma fayda sağlayan, değerli içerikler üreten içerik sağlayıcılarının ve topluluk liderlerinin sürdürülebilir bir gelir modeliyle desteklenmesi olduğunu vurgulayan TouchApp CEO’su İslam Faisal, “Ana akım sosyal medya platformlarında oluşturulan paylaşımların büyük bir bölümü, tamamen ticari amaçlara hitap ediyor. TouchApp olarak, bu anlamda düzenli kontrollerle platformun amacı dışındaki içeriklerin kaldırılması konusunda da aktif bir operasyon yürütüyoruz. Ayrıca, topluma gerçek hayatta fayda sağlayan ve aynı amaçlarla TouchApp’te içerik üreten 30’u aşkın topluluk liderini finansal olarak destekliyor ve bu sayıyı artırmak için çalışıyoruz. Bu paylaşım kültürü, gerçek hayata da yansıyor. Bir akademisyen ve öğrencileri bazı konularda soru-cevap yapmak için TouchApp’i kullandı ve gerçek hayatta kendi aralarında kitap paylaşmaya başladılar. İlerleyen dönemde TouchApp topluluklarını fiziksel etkinliklerde bir araya getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



AYLIK AKTİF KULLANICISI 70 BİNİ AŞTI



Geçtiğimiz aralık ayında faaliyete geçen TouchApp'in kısa sürede aylık 70 bin aktif kullanıcıya ulaştığını aktaran İslam Faisal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu süreçte platformun vizyonuna hizmet eden ve kullanıcı beklentilerini dikkate alan geliştirmelerle kullanıcı deneyimini iyileştirdik. Geliştirme sürecimiz, TouchApp kullanıcılarının destekleriyle devam ediyor. Yeni özellikleri denemeye gönüllü olan tüm kullanıcılarla test sürümlerini paylaşıyor ve buradan topladığımız geribildirimleri geliştirme süreçlerimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Yeni çağın agoraları olarak konumlanan sosyal medya platformlarının değer odaklı olabileceğini, birbirini entelektüel anlamda besleyen topluluklar oluşturabileceğini kanıtlamak için çalışmalarımızı son hızda sürdürüyoruz.”