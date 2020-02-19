Dell'den 2.08 milyar dolarlık satış

ABD merkezli teknoloji firması Dell, bünyesinde bulunan siber güvenlik birimi RSA'yı satmaya hazırlanıyor.



Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, RZA'nın aralarında Symphony Technology ve AlpInvest Partners'ın da bulunduğu konsorsiyuma satışı için çalışmalara başlandı.



RSA için belirlenen fiyat 2.08 milyar dolar olarak açıklanırken, satışın önümüzdeki 6 ila 9 ay içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.



EMC'nin 2006 yılında satın aldığı siber güvenlik şirketi Dell'in 2015'te EMC'yi satın alması ile ABD merkezli teknoloji şirketinin bünyesine katılmıştı.



Dell, EMC'yi satın almak için 67 milyon dolar ödemişti.

