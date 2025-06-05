DeltaV roketi 200 km irtifayı geçerek rekor kırdı

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.

