DeltaV roketi 200 km irtifayı geçerek rekor kırdı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sisteminin 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak irtifa rekoru kırdığını duyurdu.
DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.
Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.
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