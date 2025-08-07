Deneyen uzmanlar konuştu: GPT-5 yazılımcıları işsiz mi bırakacak?

OpenAI perşembe akşamı Türkiye saatiyle 20.00'de canlı bir tanıtım etkinliği düzenleyerek yeni modeli GPT-5'i duyurdu.



2022'de ChatGPT'yi piyasaya süren ve dünya genelinde büyük bir yapay zeka yarışına öncülük eden şirket, o zamandan beri insan seviyesinde yapay zekanın geleceği güne dair vaatlerde bulunuyor. GPT-5'in de "yapay genel zeka / YGZ" adı verilen bu son derece gelişkin teknolojiye yakın olacağına inananlar var.



Şirket CEO'su Sam Altman, yakın zamanda konuyla iligli birden fazla sansasyonel açıklamada bulunmuş ve GPT-5'in gelişmişlik seviyesiyle kendisini korkuttuğunu söylemişti.

Etkinlikte yeni modelin daha "insansı" hissettirdiği ifade edilirken, şirket CEO'su Sam Altman, artık kullanıcının yapay zeka yanıtlarına daha fazla güvenebileceğini, modelin sağlıkla ilgili -eskiye kıyasla- daha doğru bilgiler vereceğini ve GPT‑5'in yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda görevleri kendi başına yerine getirebilen bir asistan sistemine atılan bir adım olarak görülebileceğini belirtti.



Şirketin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte sektörün ileri gelen isimleri GPT-5'i denedikten sonra yorumlarını da izleyicilerle paylaştı.

"HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"

Aralarında Cursor, Github, Canva ve Uber gibi teknolojinin çeşitli dallarından şirketlerin yöneticileri de etkinliğe katıldı. Kendi ürünleri doğrultusunda GPT-5 ile yaptıkları çalışmaları değerlendiren iş insanlarının ilk görüşleri çoğunlukla olumluydu.

Tom's Guide'a göre o isimlerin GPT-5'le ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Cursor Kurucu Ortağı & CEO’su Michael Truell: “Ekibimiz, GPT-5’in olağanüstü derecede zeki, yönlendirmesi kolay ve başka hiçbir modelde görmediğimiz bir kişiliğe sahip olduğunu gördü. Sadece karmaşık ve derinlemesine gizlenmiş hataları yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süreli, çok adımlı görevleri arka planda yürütebiliyor. Önceden diğer modellerin takılıp kaldığı türden işler bunlar. Artık GPT-5, PR planlamasından uçtan uca inşalara kadar her konuda günlük yardımcımız oldu.”



Windsurf Mühendislik Lideri Edison Zhang: “GPT-5, gerçek dünya yazılım mühendisliği görevlerini ölçen iç değerlendirmelerimizde en iyi model oldu. Diğer ileri düzey modellerle karşılaştırıldığında, araç kullanımı hatalarında yüzde 50 azalma gördük. Karmaşık görevleri tutarlı ve anlaşılır şekilde çözmekte istikrarlı bir başarı gösteriyor.”



JetBrains CEO’su Kirill Skrygan: “GPT-5 kodlama için ezber bozan bir gelişme. Varsayılan model olarak ayarlandığında JetBrains Yapay Zeka Asistanı ve kodlama ajanı Junie’nin performansını ve kalitesini 1.5 kat artırdı. Yeni kodsuz platformumuz Kineto’da ise GPT-5, tasarım, arayüz ve genel uygulama deneyiminde iki kat kalite sağladı.”



GitHub CEO’su Thomas Dohmke: “Değerlendirmelerimizde, OpenAI’ın GPT-5 modelinin gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle o3’ün ötesine geçtiğini gördük. Bu, geliştiricilerin refactoring’den büyük kod tabanlarında gezinmeye kadar daha karmaşık sorunları çözmesini sağlıyor. GPT-5’i GitHub Copilot’a entegre ederek milyonlarca geliştiriciye bu yeni zekayı sunmaktan heyecan duyuyoruz.”



Factory Kurucu Ortağı & CTO’su Eno Reyes: “GPT-5 planlama ve uzun bağlamlı görevlerde olağanüstü. Özellikle Factory’nin Code Droid’inde karmaşık yeniden düzenleme işlemlerini eşzamansız biçimde yürütmede çok başarılı. Etki haritalama, bağlam toplama, adım adım plan önerme, doğru değişiklikler yapma, testleri güncelleme ve sürekli entegrasyonu çalıştırma gibi görevlerde güçlü bir ajan kapasitesi sergiliyor.”



GitLab CTO’su Sabrina Farmer: “GPT-5, karmaşık yazılım mühendisliği görevlerinde olağanüstü performans sunuyor. Daha az araç çağrısıyla daha sağlam ve sürdürülebilir kod üretiyor. Güvenilirliği ve verimliliği sayesinde yayına alma konusunda bize güven veriyor.”



Augment Code Kurucu Ortağı Guy Gur-Ari: “GPT-5, alanında en ileri kodlama modeli. Dosyalar arası akıl yürütme ve bağımlılık çözümlemede çok başarılı. Büyük kod değişikliklerini dikkatle ve doğrulama ile yapabiliyor. Çoklu dosya ve proje çapında sınırlamaları anlayarak yapılan değişikliklerde güçlü bir tercih.”



Vercel CEO’su ve Kurucusu Guillermo Rauch: “GPT-5 tüm kıyaslamaları geçti. v0.dev için kullandığımızda gördük ki, hem estetik anlayışı hem de kod kalitesi açısından en iyi ön yüz (frontend) yapay zeka modeli. Bilgisayar bilimi ile estetik duygunun kesişiminde başarılı ve sadece kod tamamlama değil, tam teşekküllü çok cihazlı uygulamalar geliştirmede de çığır açıyor.”



Cognition Kurucu Ortağı & CEO’su Scott Wu: “GPT-5, GPT-4.1 gibi önceki OpenAI modellerine göre büyük bir sıçrama. Karmaşık kod anlama gerektiren görevlerde parlıyor. Junior yazılım mühendisliği değerlendirmelerimizde özellikle kod keşfi ve planlamada güçlü.”



Manus Kurucu Ortağı & Baş Bilim İnsanı Yichao ‘Peak’ Ji: “GPT-5 büyük bir adım. Dahili testlerimizde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi performansı verdi. Henüz tek bir satır kod değiştirmeden ya da istem özelleştirmeden bile ajans görevlerinde harikaydı. Yeni başlangıç istemleri ve araç kullanımında hassas kontrol, stabilite ve yönlendirilebilirlikte büyük sıçrama sağladı.”



Mercado Libre Teknoloji Başkan Yardımcısı Oscar Mullin: “GPT-5, test ettiğimiz tüm modeller arasında en güçlü performansı sergiledi. Araç yürütme doğruluğunda o4-mini’ye göre yüzde 9, GPT-4.1’e göre yüzde 36 artış; araç+mesaj doğruluğunda ise yüzde 24 ve yüzde 47 artış gördük. Yeni ‘verbosity’ parametresi, yanıtların ayrıntı düzeyini optimize etmede önemli bir rol oynuyor.”



Notion AI Mühendislik Lideri Abishek Modi: “GPT-5, zeka ve hız arasında mükemmel bir denge kuruyor. Notion AI için kullandığımız ilk akıl yürütme modeli olarak, uzun vadeli görevlerde yüzde 15 daha yüksek başarı oranı sunuyor. Düşük akıl yürütme modunda bile hızlı yanıtlar veriyor ve karmaşık işleri tek adımda çözmek için ideal.”



Genspark Kurucu Ortağı & CTO’su Kay Zhu: “GPT-5, Genspark’ın Super Agent kıyaslamasında GPT-4.1’e göre yüzde 79 daha fazla memnuniyet sağladı. Bu testler karmaşık araç kullanımı ve uçtan uca görevleri içeriyor. Tatmin etmeyen yanıt oranı yüzde 34 azaldı. HTML ve PowerPoint üretiminde daha modern ve estetik sonuçlar verdi; yönergelere bağlılığı da çok daha güçlü.”



Zendesk Ürün, Mühendislik ve Yapay Zeka BaşkanıShashi Upadhyay: “Zendesk’te GPT-5’i doğrudan üretim süreçlerimize entegre ediyoruz. Yapay zeka ajanlarımızda daha eksiksiz yanıtlar vererek ayrıntı kaçırma oranını yüzde 20’den fazla azalttı. App Builder’da yüzde 25–30 daha hızlı çalışıyor ve dakikada 3–4 kat daha fazla istem yinelemesi yapılmasını sağlıyor. Bu da müşteri geliştirmelerini ciddi şekilde hızlandırıyor.”



Canva AI Ürünleri Başkanı Danny Wu: “GPT-5 gerçek bir zeka sıçraması. Özellikle kodlama, çok adımlı görevler ve ajan sistemleri alanlarında bizi etkiledi. Değerlendirmelerimizde karmaşık görevleri tamamlama oranında yüzde 44 artış sağladı.”



BBVA Küresel Yapay Zeka Adaptasyon Başkanı Elena Alfaro: “GPT-5, yalnızca daha derin ve faydalı yanıtlar sağlayarak insan-yapay zeka etkileşimini geliştirmekle kalmadı, çok adımlı görev otomasyonuna da önemli katkılar sağladı. Kod yazma ve teknik görevlerde dikkat çekici. ChatGPT’de, normalde 2-3 hafta sürecek stratejik bir işi birkaç saate indirdi. Hızlı, İspanyolca’da oldukça isabetli ve önceki modellere göre iki kat hızlı.”



Uber Küresel Ürünler Başkanı Jai Malkani: “Uber’de, yapay zeka ile gerçek zamanlı hizmet sunumunu yeniden tasarlıyoruz. Özellikle GPT-5’in ‘nectarine’ varyantı, küresel pazar yerimizde daha hassas, bağlama duyarlı deneyimler sunmamıza imkân tanıyor. Yapılandırılmış akıl yürütme, akıcı diyalog ve genel performans açısından ciddi kazançlar görüyoruz. Ajan sistemlerimizi ölçeklendirmeye devam ederken, GPT-5’in bu süreci destekleyeceğinden eminiz.”



Lowe's CIO’su Seemantini Godbole: “Lowe's olarak, gelişmiş yapay zekayı çalışanlarımızın müşterilere daha iyi yardımcı olabilmesi için sunmaya odaklandık. GPT-5 sayesinde kurumsal ekipler artık planlama, analiz, araştırma ve çok adımlı görevlerde mükemmel yanıtlarla AI destekli kişisel bir asistanla çalışıyor gibi hissediyor.”

