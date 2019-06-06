Dünyanın beş kıtasından toplam yedi ülkede yapılan bir araştırma, Batı Avrupalıların okyanus ve denizlerin plastik atıklarla kirlenmesini en önemli çevre sorunu olarak gördüğünü ortaya koydu. Söz konusu çalışma, kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un Almanya kolu ile okyanuslardaki yaşamı destekleme örgütü Orange Ocean tarafından yapıldı.



Araştırmaya katılan Almanların yüzde 49'u, İngilizlerin ise 55’i okyanus ve denizlerin kirlenmesini en önemli çevre sorunu olarak gördüğünü dile getirdi.



Avustralyalıların yüzde 40'ı denizlerin kirlenmesinden şikayetçi olurken, yüzde 43'ü küresel ısınmayı daha büyük bir tehdit olarak gördüklerini ifade etti.



Araştırmaya katılan ABD'liler ise okyanuslar ve dünya denizlerindeki plastik atıkları üçüncü büyük çevre sorunu olarak görüyor. ABD'lilerin yüzde 45'i küresel ısınmayı, yüzde 38'i içme sularının kirlenmesini, yüzde 34'ü ise okyanusları kirleten plastikleri tehdit unsuru olarak tanımladı.

ÇİN, MISIR VE BREZİLYA'DA SONUÇLAR FARKLI



Görüşlerine başvurulan Çinlilerin yüzde 59'una göre en önemli çevre sorunu hava kirliliği. Okyanus ve denizlerdeki plastik atıklar Çinliler için büyük sorun teşkil etmiyor.



Mısır'da ise ankete katılanların sadece yüzde 7'si bu konudan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Mısırlıların yüzde 72'si içme sularının giderek daha da kirlenmesinden endişeli olduğunu belirtti.



Brezilyalılara göre ise denizlerin kirlenmesi çevre sorunları arasında altıncı sırada yer alıyor. Brezilyalıların yüzde 57'si içme suyunun kirlenmesini, yüzde 47'si dünyanın ısınmasını yüzde 41'i ise çevre kirliliğini en önemli çevre sorunu olarak değerlendiriyor.



8 Haziran Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Günü dolayısıyla yapılan araştırmaya Almanya'da 2 bin 47, İngiltere'de 2 bin 339, ABD'de bin 393, Avustralya'da bin 62, Mısır'da bin 19, Çin'de bin 101 ve Brezilya'da bin 38 kişi katıldı.

VIDEO - OKYANUSLAR ALARM VERİYOR (11 KİLOMETRE DERİNLİKTE BİLE PLASTİK BULUNDU)

