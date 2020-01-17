Deniz Kuvvetlerine yeni radar kabiliyeti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki platformların etkinliğinin ve beka kabiliyetinin artırılması amacıyla yeni teknolojiler kullanıma sunuluyor.



Alınan bilgiye göre, Meteksan Savunma, radar sistemleri alanında yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli imkanlarla Milimetre Dalga Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik 13 Temmuz 2018'de Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ile sözleşme imzaladı.



Sözleşme kapsamında geliştirilen Alaca 35 GHz Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi'nin testleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başarıyla tamamlanarak ürünün teslimatı Aralık 2019'da gerçekleştirildi.



Alaca'nın yapacağı tespitlerle donanmadaki platformlar olası tehditlerden kaçınabilecek, en az zarar görecek konumlanmalar ve manevralar yapabilecek.



Alaca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip platformlarının, muhasım platformlarda bulunabilecek atış kontrol radarları ile güdümlü mermi arayıcı başlık radarlarından korunmasında önemli bir parametre olan radar kesit alanının ölçülmesinde kullanılacak. Mevcut veya yeni tasarlanacak platformların milimetre dalga radar kesit alanlarının iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan tedbirlerin test edilmesinde yararlanılacak sistem, bu platformları hedef alması olası güdümlü mermilerin aldatılması ve karıştırılmasına yönelik karşı tedbir dekoy sistemlerinin belirlenmesinde katkı verecek.



Sistem, ayrıca ISAR kabiliyeti ile gemilerin ISAR görüntülerinin (deniz platformunun silueti) oluşturulmasına imkan sağlayacak. Bu fonksiyonları itibarıyla Alaca, muharip platformların bekası için kritik önem taşıyacak.



Meteksan Savunma, Helikopter MİLDAR, Retinar Çevre Gözetleme Radar Ailesi ve Otomatik Kalkış İniş Sistemi (OKİS) gibi milimetre dalga bandında yaptığı ileri teknoloji çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip kullanıma sunuyor.