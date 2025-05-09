Deniz seviyelerinde beklenmedik yükseliş: "Gaz pedalına basıyor gibiyiz"

NASA'nın uydu verileri üzerinde yaptığı son analize göre, deniz seviyesindeki yükselme geçen yıl beklenmedik bir şekilde yüksekti.

Ancak daha endişe verici olan uzun vadeli eğilim.

Yıllık deniz seviyesi yükselme oranı son 30 yılda iki kattan fazla artarken, küresel deniz seviyesi 1993'ten bu yana yaklaşık 10 santimetre yükseldi.

NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'nda Deniz Seviyesi ve Buz Grubu'nda araştırmacı bilim adamı olan Benjamin Hamlington, CNN International'a verdiği demeçte, “Ayağımızı gaz pedalına basıyor gibiyiz" dedi. Diğer iklim sinyalleri dalgalanırken, küresel deniz seviyesinin sürekli yükseldiğini söyledi.

Bu, gelecek için sorun anlamına geliyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar ortalama deniz seviyesinin küresel olarak yaklaşık 15 santimetre yükseleceğini düşünüyor. Ancak 2050'den sonrası çok bulanık.

Hamburg Üniversitesi'nden Dirk Notz, “Elimizde çok büyük bir belirsizlik aralığı var. Rakamlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor" dedi.

CNN'e verdiği demeçte, dünyanın 2100 yılına kadar deniz seviyesinde fazladan 1 metrelik bir yükselme görebileceğini; bu seviyeye ulaşmanın da yüzlerce yıl alabileceğini söyledi. Bilim insanları ne olacağını tahmin etmek için henüz yeterli bilgiye sahip değiller.

