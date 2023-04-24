Denizden 2 milyon haneye elektrik üretecekler

İngiltere ve Hollanda, Kuzey Denizi'ne 1,8 gigavat kapasiteli elektrik hattı kuracağını duyurdu.



İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Yeni LionLink her iki ülkeyi aynı anda deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine bağlayarak temiz ve erişebilir enerji tedarik etmesini sağlayacak.

