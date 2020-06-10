Denizin 300 metre altında iklim değişikliğiyle savaşıyor

ABD’li bilim insanları dev bir mukus kabarcığı ile kaplanmış yüzeyin 300 metre altında yaşayan bir deniz canlısının karbon dioksiti atmosferden uzaklaştırmanın anahtarı olabileceğini açıkladı.



Californiya eyaletinde yer alan Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) tarafından yapılan araştırmada, dev larvaların balon benzeri mukus ağlarında karbon bakımından zengin parçacıkları depoladığı aktarıldı. Bilim insanları bu kabarcıkların hayvan büyüdükçe ve filtreleri parçacıklarla tıkandıkça düzenli olarak değiştirildiğini söyledi. Böylelikle, atılan parçalar, deniz tabanına batıyor ve ve karbonu hapsederek atmosfere yeniden girmesini önlüyor.



MİKROPLASTİKLERİ YAKALAYARAK İMHA EDİYOR

Larvalar ayrıca kıyafetlerden ve kozmetiklerden gelen ve genellikle diğer deniz türleri tarafından yutulan mikroplastikleri yakalayarak imha edebiliyor.



Araştırmacılar, dev larvaların hassas gövdesininin 3 boyutlu görüntülerini almak için 5 tonluk bir robot üzerine monte edilmiş bir lazer sistemi kullandılar.



ABD’nin Californiya eyaletinde yer alan Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) baş mühendisi Kakani Katija, “Mukus okyanusta her yerde bulunur ve hayvanlar tarafından beslenme, sağlık ve koruma amacıyla karmaşık mukus yapıları yapılır. Artık elimizde denizin en derinliğinde yaşayan canlıları görüntüleyebiliyor ve ekosistemdeki rollerini öğrenebiliyoruz. Dev larvalar iklim değişikliğiyle mücadele daha önemli roller oynabilir” dedi.

GENÇ ÇEVRE AKTİVİSTİNE GÖRE ZAMAN DOLUYOR