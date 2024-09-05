Denizin derinliklerinde şaşırtıcı keşif: Sonar sesi ile yemek buluyorlar

Fokgiller familyasından olan deniz fillerinin yemek bulmak için sonar sesi kullandıkları ortaya çıktı.



Kuzey ve güney olarak iki türü olan deniz filleri fokgiller familyasına ait bir canlıdır. Kuzey deniz filleri, her yıl Kaliforniaya ve Meksika'dan Büyük Okyanus'un kuzeyindeki beslenme alanlarına gidiyor.



Hayatta kalma oranı dişilerde daha fazla olan bu tür, 1700 metreden daha derine dalabiliyor.



Hayatta kalma oranları daha yüksek olduğu için dişiler üzerinden takip edilen deniz fillerinin erkekleri ve henüz yetişkinliğe ulaşamamış ergen üyeleri hakkında pek fazla bilgi yer almıyor.



Vancouver Adası'nın güney kıyısının açıklarındaki Barkley Kanyonu'nda incelemeler yapan araştırmacılar, bu canlılarda daha önce görülmemiş bazı davranışları şans eseri kaydetti.

BALIKLARIN ALANLARINI TESPİT EDİYORLAR



Kanada'daki Victoria Üniversitesi'ne bağlı Ocean Networks Canada gözlemevi araştırmacıları, yaptıkları keşifler sırasında 645 metre derinlikte çekilen videoları izledi ve en az 8 deniz filinin sürekli bu bölgeye geldiğini gördü.



Ekip, kuzey deniz fillerinin sonar sesini yemekle ilişkilendirdiği sonucuna vardı. Hayvanlar, bu ses sayesinde avlayabilecekleri balıkların olduğu alanları tespit ediyordu.



Makalenin yazarlarından Heloise Frouin-Mouy "Deniz fillerinin, sonarın ürettiği gürültüyü yiyecekle ilişkilendirmeyi öğrendiğinden şüpheleniliyor. Bu durum 'yemek zili' etkisi diye biliniyor" dedi.



Frouin-Mouy videoları izlediğinde hayrete düştüğünü söyleyerek "Balıkları kovaladıklarını görmek inanılmazdı" diye ekliyor.

DEFALARCA KEZ BULABİLİYORLAR



Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde yapılan bu gözlemlerde 4 deniz filinin bölgeye sürekli geldiği ve birinin 30 gün boyunca burada kaldığı da kaydedildi.



Bilim insanlarına göre bu davranış, okyanusun tamamen karanlıkta kalan küçük bir alanın yerini defalarca bulabildiklerini gösteriyor.



Ayrıca 4 ila 7 yaşında olan, henüz yetişkinliğe erişmemiş erkek deniz fillerinin deniz tabanında kısa uykulara daldığı da gözlemlendi. Araştırmacılar bu harekete daha önce rastlanmadığını söylüyor.



Frouin-Mouy, 8 deniz filine en sevdiği grup The Beach Boys üyelerinin ismini vermiş.



Deniz biyoloğu, bölgeyi en sık ziyaret eden favori hayvanına, grubun solistine ithafen Mike adını verdiğini söylüyor.