İlk sürümü 2014 yılında sunulan Destiny, kısa sürede oyun meraklılarının beğenisini topladı. Oyunun yeni sürümü Destiny 2: Forsaken, Destiny tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

Oyuncuların mücadele biçimlerini değiştiren yeni sürüm, oyuncu seçim özgürlüğüne ek olarak karakter ilerlemesini derinleştiriyor ve genişletiyor. Yeni sürümde oyuncular, güneş sisteminin yasadışı sınırına giderek düşmanları, müttefikleri ve anlatılmamış gizemleriyle dolu yeni bir cephede Cayde-6'nın öcünü alıyor. Gambit ve Dreaming City adı verilen ve rekabetçi örgüsüyle gelişen bir final oyunu olarak nitelendirilen Forsaken, Destiny evreninde karanlık ve intikam dolu bir hikâye anlatıyor.



Oyunla ilgili açıklama yapan Destiny 2: Forsaken Proje Lideri Scott Taylor, “Oyunun çıkışından bu yana, oyunculara Forsaken paketi ile diğer oyunculara karşı meydan okuyabilecekleri yeni bir ortam ve yenilikçi bir sistem tasarladık. Aynı zamanda oyuncuları ödüllendirici sistemler üzerinde de çalışıyoruz” diyerek Destiny severleri heyecanlandırırken bir diğer önemli isim olan Activision’dan Byron Beede ise “High Moon Studios ve Bungie partnerliği ile oyun yeni ve etkileyici bir hikayeye sahip oldu, oyuncuların forumlarda dile getirdikleri istekleri en uygun şekilde pakete ekledik” diyerek oyuncuların isteklerini karşılıksız bırakmadıklarını dile getirdi.



Destiny 2: Forsaken PlayStation 4, Xbox One ve PC olmak üzere, PC'de sadece Battle.net'de mevcut olacak. Ürün serisi, premium dijital içeriğe sahip Destiny 2: Forsaken - Digital Deluxe Edition'la geliyor. Digital Deluxe Edition, Forsaken, The Forsaken Annual Pass (bonus mevsimlik ödülleri ve üç premium içerik bülteni) ve Awoken Legend Set'i içeren Destiny 2: Forsaken deneyimini sunuyor.