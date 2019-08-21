ABD Adalet Bakanlığının aralarında Google'ın sahibi olan Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi.
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında büyük teknoloji şirketlerinin pazar güçlerini kullanarak rekabeti etkileyip etkilemediğini araştıracak.
New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada başsavcıların büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri konusunda endişeli olduğu ve kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan rekabete aykırı eylemlerinden dolayı büyük teknoloji şirketlerini sorumlu tutacağını belirtti.
ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda büyük teknoloji firmaları hakkında "araştırma, sosyal medya ve online perakende satış" gibi konularda rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle soruşturma açılacağını belirtmişti.
Dev teknoloji şirketlerine "tekelcilik" soruşturması
Teknoloji
ABD Adalet Bakanlığı aralarında Silikon Vadisi'nin devlerinin de bulunduğu pek çok şirkete soruşturma açmaya hazırlanıyor
ABD Adalet Bakanlığının aralarında Google'ın sahibi olan Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi.