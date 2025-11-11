Dev teleskop yakaladı: Gizemli ziyaretçiden ilk radyo sinyali

Güneş Sistemi’nden geçen gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’tan ilk kez radyo sinyali alındı. Sinyali, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskobu tespit etti.

Harvard Üniversitesi’nden Profeför Avi Loeb, yaz aylarından bu yana 3I/ATLAS üzerinde çalıştığını belirterek, “Bu moleküller, MeerKAT gibi teleskopların yakalayabileceği kendine özgü bir radyo imzası bırakıyor.” dedi.

Önceki gözlem girişimleri 20 ve 28 Eylül’de başarısız olmuştu. Analizler, OH moleküllerinin Dünya’ya göre saniyede yaklaşık 61 mil hızla hareket ettiğini ortaya koydu. Emilim çizgilerinin genişliği, cismin yüzey sıcaklığı olan yaklaşık -43 derece ile uyumlu termal hareketi doğruladı.

Tespit, 3I/ATLAS’ın Dünya’nın yörüngesine yakın geçtiği günlerde gerçekleşti ve bu durum gözlemleri kolaylaştırdı.

600 BİN MİL UZANAN DEV MADDE

9 Kasım’da çekilen optik görüntüler, 3I/ATLAS’ın Güneş’e doğru ve Güneş’ten uzağa doğru devasa madde püskürttüğünü gösterdi. Jetlerin uzunluğu Güneş yönünde yaklaşık 600 bin mil, ters yönde ise 1 milyon 800 bin mil olarak ölçüldü.

Dünya’ya şu anda 203 milyon mil uzaklıkta bulunan cisim için bu ölçümler, şimdiye kadarki en net faaliyet göstergesi oldu.

Güneş rüzgarının saniyede yaklaşık 250 mil hızla aktığı, bu hızın doğal bir kuyruklu yıldızın beklenen madde akışından bin kat fazla olduğu belirtildi.

AYLIK 50 MİLYAR TON KÜTLE KAYBI

Loeb’e göre cisim, her milyon mil karelik alanda saniyede yaklaşık 2 milyon 200 bin pound madde püskürtüyor. Bu, toplamda aylık 50 milyar tonluk bir kütle kaybına karşılık geliyor.

KUYRUKLU YILDIZ TEORİSİ SARSILIYOR

3I/ATLAS’ın püskürttüğü maddenin devasa boyutu, doğası hakkında temel sorular doğuruyor. Doğal bir kuyruklu yıldız olsaydı, bu maddenin çok daha yavaş hareket etmesi ve gözlenen uzaklıklara ulaşmasının aylar alması gerekirdi.

Loeb, “Bu rakamlar doğal bir kuyruklu yıldız açıklaması için zorluk yaratıyor. Gerekli kütle kaybı, hızla artan parlaklık ve boyut, hepsi anomaliye işaret ediyor.” dedi.

SIRADAKİ DURAK: HUBBLE, WEBB VE JUNO

Cisim Aralık ayında Dünya’ya en yakın konumuna yaklaşırken, Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılacak gözlemler, püskürttüğü maddenin hızını, bileşimini ve toplam kütlesini ölçmeyi amaçlıyor.

Bu ölçümler, 3I/ATLAS’ın klasik bir buzlu kuyruklu yıldız mı yoksa teknolojik bir itki sistemine mi sahip olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca NASA’nın Juno uzay aracı, 16 Mart 2026’da 3I/ATLAS Jüpiter’e yaklaşırken cismin düşük frekanslı radyo sinyallerini araştıracak.