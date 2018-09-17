Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde tüm sezon boyunca verdiği mücadeleyi şampiyonluk kupasıyla taçlandıran takım Bahçeşehir SuperMassive oldu.



Bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olan ve 16 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli finalin sonunda kupaya uzanan takım, kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanan Bahçeşehir SuperMassive oldu.



Riot Games Türkiye tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olma özelliğine sahip Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti. Nisan ayında Kış Mevsimi Finali’nde de karşı karşıya gelen iki takım için aynı zamanda bir rövanş niteliğinde olan mücadele, bu açıdan da oyuncular özelinde farklı bir öneme sahipti.



Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek ligi domine eden Royal Bandits ile son yıllarda birçok önemli final maçı ve şampiyonlukla gündeme gelen Bahçeşehir SuperMassive arasında geçen zorlu mücadelede, maç boyunca konsantrasyonunu daha üst düzeyde tutmayı başaran Bahçeşehir SuperMassive şampiyonluk ipini göğüsledi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyici de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu. Sahne etkinlikleriyle de adından söz ettiren bu önemli organizasyonun açılış şovuna ise Türk rock dünyasının yıldız vokalleri Fatma Turgut ve Ferman Akgül damga vurdu. Büyük finalden günler önce müzik severlerle buluşan “Efsaneyiz” şarkısı, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde 12 bin kişi tarafından tek bir ağızdan söylenerek unutulmazlar arasına girdi.