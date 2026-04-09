Devler karşı karşıya. Tarihi çarpışma gerçek zamanlı izlenecek

Gökbilimciler, yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Markarian 501 galaksisinde iki süper kütlel i kara deliğin çarpışma aşamasına geldiğini düşünüyor. Araştırmaya göre bu dev birleşme, kozmik ölçekte oldukça kısa sayılan bir sürede, yaklaşık bir yüzyıl içinde gerçekleşebilir.

Almanya’daki Max Planck Institute for Radio Astronomy öncülüğünde yürütülen çalışmada, galaksiden gelen sıra dışı ışık sinyalleri incelendi. Bulgular, tek bir kara delik yerine iki ayrı süper kütleli kara deliğin varlığına işaret ediyor.

İKİ KARA DELİK Mİ VAR?

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, galaksinin merkezinden çıkan iki ayrı yüksek hızlı madde tespit edilmesi oldu.

Bilim insanları, bu yapıların en güçlü açıklamasının birbirinin etrafında dönen iki süper kütleli kara delik olduğunu belirtiyor. Ancak henüz kesin bir doğrulama yapılmış değil.

23 YIL SÜREN GÖZLEM

Araştırma ekibi, radyo teleskoplarıyla 23 yıl boyunca galaksinin merkezindeki değişimleri izledi. Bu uzun vadeli gözlemler sırasında hareketlerin alışılmadık bir desen oluşturduğu görüldü.

Elde edilen veriler, sistemde iki farklı periyodik hareket olduğunu ortaya koydu. Bunlardan biri yaklaşık 7 yıllık bir “sallanma” hareketi, diğeri ise 121 günlük daha kısa bir döngü. Bu kısa periyot, iki kara deliğin birbirine çok yakın bir yörüngede döndüğünü düşündürüyor.

“SON PARSEK” BULMACASINA YENİ İPUCU

Kara deliklerin birbirine yaklaşma süreci, astrofizikte “son parsek problemi” olarak bilinen bir gizemi barındırıyor. Teorilere göre kara delikler belirli bir mesafeden sonra birbirine yaklaşmayı zorlaştıran bir aşamaya giriyor.

Ancak bu yeni gözlemler, söz konusu sistemde iki kara deliğin bu kritik eşiği aşmış olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre aralarındaki mesafe son derece küçük ve birleşme ihtimali artık çok daha yüksek.

TARİHTE İLK OLABİLİR

Eğer bu bulgular doğrulanırsa, insanlık tarihinde ilk kez süper kütleli kara deliklerin birleşmesi gerçek zamanlı olarak gözlemlenebilecek. Bu tür olaylar genellikle milyarlarca yıl sürerken, bu sistemde çarpışmanın bir yüzyıldan kısa sürede gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, bu süreci özellikle düşük frekanslı kütle çekim dalgalarını tespit edebilen sistemlerle izlemeyi planlıyor.