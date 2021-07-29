Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hesabımız ele geçirildi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hesabımız ele geçirildi

29.07.2021 - 13:17

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hesabımız ele geçirildi

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hesabımız ele geçirildi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İnstagram hesabımız kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirilmiştir.
Hesabımızdan şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiç bir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığını ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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