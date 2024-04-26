Devrim niteliğinde buluş: Milyarlarca yıl sürüyordu, 150 dakikada elmas ürettiler

Doğal elmasların oluşum süreci yeraltındaki aşırı basınç ve sıcaklık koşullarında milyarlarca yıl alır.
Uzmanlar tarafından sentetik formlar çok daha hızlı üretilebilir, ancak genellikle birkaç haftaya kadar yoğun bir şekilde ezilerek işleme maruz kalmaları gerekir.
METAL KARIŞIMINA DAYANAN YENİ YÖNTEM
Sıvı metallerin karışımına dayanan yeni bir yöntem, yüksek güçlü bir sıkıştırmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde yapay bir elmas üretilmesini sağladı.
Bilim insanları bin 25 santigrat derece civarında yüksek sıcaklıklar ile 150 dakikada yapay bir elmas oluşturdu.
Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden araştırmacıların liderliğindeki yenilikçi yaklaşımın arkasındaki ekip, sürecin sentetik elmas üretiminde önemli bir fark yaratacağını düşünüyor.
150 DAKİKADA ELMAS ÜRETİMİ
Elmas üretimi için karbonu sıvı metale eritmek tamamen yeni keşfedilmiş bir yöntem değil. Ancak bu işlemler çok yüksek basınçlara ve karbonun tutunabilmesi için "elmas tohumu"na ihtiyaç duyuyordu.
Araştırmacılar, yeni çalışmaları sonucunda "Sıvı metal alaşımı kullanarak 1 atm basınçta ve orta sıcaklıkta elmas yetiştirmenin bir yöntemini" keşfetti.
ADIM ADIM "SENTETİK ELMAS" ÜRETİMİ
İhtiyaç duyulan basınçtaki azalma galyum, demir, nikel ve silikon gibi sıvı metallerin dikkatle karıştırıldığı bir karışım kullanılarak sağlandı.
Metan ve hidrojen kombinasyonuna maruz kalan metali çok hızlı bir şekilde ısıtmak ve ardından soğutmak için bir grafit muhafazanın içine özel yapım bir vakum sistemi inşa edildi.
Bu koşullar metandan gelen karbon atomlarının erimiş metale yayılmasına neden oldu ve elmas için tohum görevi gördü.
Sadece 15 dakika sonra, küçük elmas kristal parçaları oluştu ve iki buçuk saatin ardından elmas üretimi tamamlandı.
ELMAS YAPIMINDA DEVRİM
Şu anda sentetik elmasların çoğunu üretmek için kullanılan endüstriyel işlemlerde, elektronikte ve hatta kuantum bilgisayarlarda kullanılan süreç birkaç gün sürüyor ve çok daha fazla baskı gerektiriyor.
Bu yeni teknik potansiyelini yerine getirirse elmas yapımı çok daha hızlı ve çok daha kolay hale gelecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Bilim
- Dünya
- Teknoloji