Diablo 4, mikro işlemlerden 150 milyon dolar gelir elde etti

Blizzard Entertainment’ın popüler oyunu Diablo 4, oyuncuların mikro işlemlere 150 milyon dolardan fazla para harcadığını açıkladı. Ayrıca oyunun lansmandan bu yana 1 milyar doları aşan gelir elde ettiği kaydedildi.

Diablo 4, mikro işlemlerden 150 milyon dolar gelir elde etti

Blizzard Entertainment'ın geliştirdiği Diablo 4 geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir lansman gerçekleştirmiş ve beş gün içinde 600 milyon doların üzerinde gelir elde etmişti.

Diablo 4'ün mikro işlemler, yani dijital olan öğeler ve hizmetlerden elde ettiği gelir açıklandı.

150 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA HARCANDI

Gamepressure tarafından bildirildiği üzere, Diablo 4'ün Kıdemli Ürün Müdürü Harrison Froeschke, oyuncuların mikro işlemlere 150 milyon dolardan fazla para harcadığını açıkladı.

Özel indirimler, paketler ve fiyatlandırma da dahil olmak üzere Diablo 4'ün 150 milyon doların üzerinde para kazandığı belirtildi.

Kıdemli Ürün Yöneticisinin profilinde ayrıca Blizzard'ın ARPG'sinin ön siparişten bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği ve bu gelir için mikro işlemlerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğu kaydedildi.

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