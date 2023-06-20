Diablo 4'e büyük güncelleme: XP miktarında artış olacak

Çıktığı gün 5 Haziran'dan beri oyuncular tarafından toplamda 350 milyon saat oynanan Diablo 4, Blizzard tarafından büyük ve yeni bir güncelleme almaya hazırlanıyor.
XP MİKTARINDA ARTIŞ OLABİLİR
Bu güncellemeyle beraber Kabus Zindanlarından alınacak XP miktarında bir artış olabilir. Ayrıca Sigil'lerin çalışma şekilleri güncellemeden sonra değişecek. Buna göre Sigil kullanıldığında sizi Kabus Zindanına ışınlayacak.
Bunların yanı sıra, özellikle bağlantı kopmalarında birçok düzeltme yapılacağı ifade ediliyor.
Hardcore modunda oynayan birçok oyuncunun karakterlerini bağlantı kopması sebebiyle kaybettiği için çokça şikayet olduğu ifade edilirken bu güncellemeyle beraber yakında bu durumun düzeltilmesi bekleniyor.
Ayrıca mücevherler malzemeler sekmesine taşınacak, karakter iyileştirmeleri yapılacak ve malzeme çantası büyütülecek.
YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN?
Blizzard, güncellemeyi Temmuz ayı ortalarında birinci sezon yayınlanmadan önceoyunseverler ile buluşturmayı planlıyor.
TÜM PLATFORMLARDA SATIŞ FİYATI
Diablo 4'ün Türkiye'de PlayStation, Xbox ve PC platformlarında güncel satış fiyatı:
- Standart sürüm: 1.419 TL
- Dijital Deluxe sürüm: 1.829 TL
- Ultimate sürüm: 2.021 TL
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