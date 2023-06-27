Diablo 4'e DDoS saldırısı: Oyuncular çevrimdışı modu çağrısı yaptı

Diablo 4 oyuncuları geçtiğimiz pazar günü Battle net'e yapılan DDoS saldırısı nedeniyle oyuna erişimlerini kaybetti.



Hardcore modunda oyunu oynayanlar ise bağlantı kopması yaşayarak oyundaki karakterlerini kaybetti. Tüm bu yaşananların ardından oyuncular Blizzard'a çevrimdışı mod için tekrardan bir çağrı yaptı.

"ÇEVRİMDIŞI MOD OLSAYDI HİÇBİR SORUN OLMAZDI"



Bir Diablo oyuncusu "Sorun şu ki, oyun internet bağlantısı gerektirmeyen tek oyunculu moda sahip olsaydı hiçbir sorun olmazdı. Her zaman çevrimiçi olan oyunlar bu nedenlerden dolayı korkunçtur" ifadelerini kullandı.



Diablo 4 ise oyuncuya karşı oyuncu mücadeleye, ortak sosyal alanlara ve parti tabanlı zindanda beraber gelişmeye olanak sağlayan MMO öğeleri içerir. Blizzard, bu unsurların büyük bir hayranı olduğunu ve oyuncular arasında ara sıra planlanmamış etkileşimlere teşvik ettiğini söyledi.

