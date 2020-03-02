Digiturk bu yıl Türkiye'de internet hizmeti vermeye başlayacak

Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirketi beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ve Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'ın Doha kentinde bulunan beIN Media Group'un merkez üssünde Türk gazetecilerle bir araya geldi.



Türkiye'deki operasyonları ve gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Yousef Al-Obaidly, konuşmasına Türkiye'nin kendileri için öneminden bahsederek başladı.

beIN Media Group olarak 43 ülkede operasyonlarının olduğunu dile getiren Al-Obaidly, beIN Media Group'un dünyanın en büyük eğlence ve spor içerik sağlayıcılarından biri olduğunu aktardı.



Al-Obaidly, medya sektöründe ölçeğin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz bu yatırımlara hızla devam etmek ve dünya medya sektörüne liderlik etmek. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu an 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz ki bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki yatırımımız da bu 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Türkiye ile Katarın iş birliği çok önemli biz de bunu yatırım fırsatı olarak gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık."



"TÜRKİYE'DEKİ ODAK NOKTAMIZ, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ GELİŞTİRMEK"



Al-Obaidly, Digiturk'ün potansiyelini maksimum seviyede ortaya çıkarabilmek için şirketi yeniden yapılandırdıklarını belirterek, bunun kendileri için önemli sorunlardan biri olduğunu anlattı.



Türkiye'deki odak noktalarının, müşteri deneyimini geliştirmek olduğunu aktaran Al-Obaidly, Türkiye'deki müşterileri ile aralarında kaliteye dayalı güven ilişkisi yaratma amacında olduklarını, bu çerçevede kaliteye ciddi yatırım yaptıklarını söyledi.



Al-Obaidly, Lig Tv'yi beIN Sports'a dönüştürürken teknolojik altyapıya da önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Digiturk bizden önce de hep inovasyonlarla anılan bir şirket oldu. Bizim de amacımız müşterilerin taleplerine, onların ihtiyaçlarına odaklanmak. Bu stratejimiz kapsamında 2020 yılında internet servis sağlayıcı hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecekler. Digiturk'e yatırım yaptığımız gün 3 yıllık bir yol haritamız vardı. 2020 yılı bu 3 yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli bir yıl. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. "

