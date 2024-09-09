Dijital çağın yeni hastalığı: Serçe parmak sendromu

Akıllı telefonların yaygın kullanımı, beraberinde yeni sağlık sorunlarını da getiriyor. "Smartphone Pinky" (Akıllı telefon parmağı) adı verilen bu durum, son zamanlarda sosyal medyada gündem oldu. Bu terim, akıllı telefonları uzun süre kullanan kişilerin serçe parmaklarında yaşadığı rahatsızlıkları ve ağrıları tanımlamak için kullanılıyor.

Dijital çağın yeni hastalığı: Serçe parmak sendromu

Uzmanlar, akıllı telefonları sürekli olarak elde tutmanın, serçe parmaklarda ağrıya ve rahatsızlığa yol açabileceğini belirtti.

Küçük parmakta belirgin bir bükülme, çıkıntı veya çöküntü olarak kendini gösteren bu rahatsızlık, TikTok'ta gündem oldu. 

Uzun süreli telefon kullanımın etkilerini yeniden gündeme getiren bu rahtsızlık, bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

Uzun süreli telefon kullanımı, başın öne eğilmesine ve sırt ile boyun ağrılarına da yol açabilir.

Bu tür rahatsızlıkları önlemek için uzmanlar, ergonomik tutuş tekniklerine dikkat edilmesini ve düzenli aralıklarla telefon kullanılmasını  öneriyor.

Ayrıca, parmak egzersizleri yapmanın ve telefon kullanım alışkanlıklarını değiştirmenin bu tür sorunları azaltabileceği vurgulanıyor. Ağrılar devam ederse, sağlık uzmanlarına başvurulması tavsiye ediliyor.

GERÇEK BİR MI? 

Smartphone Pinky"nin gerçek bir sağlık sorunu olup olmadığına dair uzman görüşleri netleşti.

Cleveland Clinic’ten ortopedi cerrahı Dr. Peter Evans, serçe parmaklardaki girintilerin genellikle endişe verici olmadığını ve bu durumun çoğunlukla normal bir anatomik varyasyon olduğunu belirtti. Dr. Evans, bu rahatsızlığın başka sağlık sorunlarıyla karıştırılabileceğini, ancak telefon kullanımının parmak yapısında kalıcı değişikliklere neden olma olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

Missouri'den cerrah Sébastien Lalonde, telefon kullanımının parmak yapısında belirgin bir değişikliğe yol açmasının çok zor olduğunu ifade etti. Uzmanlar, telefon kullanımının bazı rahatsızlıklara neden olabileceğini kabul etse de, kalıcı sağlık sorunları riski oldukça düşük olduğunu vurguladı. 

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