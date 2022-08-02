Finansal ürün ve hizmetlere erişimi iyileştirmek için mobil cihazların gücünden yararlanan dijital cüzdanlar, akıllı telefon kullanımı yaygınlaştıkça daha çok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı. Tüketicileri temel finansal ihtiyaçları için bankaları kullanma mecburiyetinden kurtaran dijital cüzdanlar, geride bıraktığımız birkaç yılda ödeme alışkanlıklarının değişiminde de başı çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Sipay'ın CEO'su Semih Muşabak, Sipay’ın bireysel ve kurumsal dijital cüzdan çözümlerinin avantajlarını paylaştı. Ödeme ve para transferi gibi temel finansal ihtiyaçlara erişimde kolaylık ve hız sağlayan dijital ödeme sistemleri her geçen yıl yaygınlaşıyor.Ödeme teknolojileri odağında yayın yapan PYMNTS’ın geçtiğimiz yılın sonunda yayımladığı bir raporda yer verdiği tahminler, küresel dijital ödeme endüstrisinin 2021'i 6,6 trilyon dolarlık bir hacimle kapattığını gösterirken, aynı raporda sektörün önümüzdeki 4 yılda 10,5 trilyonluk değere ulaşacağı tahmin ediliyor.Artan inovasyon, mobil cihazların teknolojisini finansal ürün ve hizmetlere erişimi iyileştirmek için kullanan dijital cüzdanların kullanımını da yükseltiyor. Mobil ödemelerin 2025’e kadar yaklaşık %50 büyümeyle 4,6 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağı öngörülürken, PYMNTS araştırması 5 kişiden yaklaşık ikisinin ödeme yapmak için en çok dijital cüzdanı kullandığını söylüyor. Finansal hizmetlere erişim ve ödeme sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Forrester’ın bu yıla ilişkin öngörüleri, kullanıcıların kesintisiz çok kanallı deneyimler aradıklarını, kolaylığı önemsediklerini ve 5 kişiden dördünün deneyimlerinin büyük ölçüde dijitale taşınmasını istediğini gösteriyor. Tüketiciler tüm süreçlerde analog yerine dijital deneyimler arıyor. Kolaylık kavramının bugün tüm sektörler için bir itici güç konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Sipay olarak geliştirdiğimiz bireysel ve kurumsal dijital cüzdan ürünleri, temel finansal hizmetlere erişimde bankalara olan bağlılığı ortadan kaldırıyor, zaman ve mekan bağımsız ödeme ve alışveriş gibi avantajlarla hayatı kolaylaştırıyor” dedi.“DİJİTAL CÜZDANLAR FİNANSAL HİZMETLERİ DAHA KAPSAYICI HALE GETİRİYOR”Dünya çapında milyonlarca insanın bankalara ve finansal hizmetlere erişiminin olmadığı biliniyor.Dijital dönüşümün birçok endüstride bu ölçüde baskın olduğu bir dönemde bankaların sunduğu finansal hizmetlere erişememenin gündelik yaşamı zorlaştırdığına dikkat çeken Semih Muşabak, “Merchant Machine’in 2021 verilerine göre Türkiye, finansal hizmetlere erişemeyen nüfusu bakımından dünya çapında 17. sırada konumlanıyor. Türkiye nüfusunun neredeyse üçte biri (%31) bankaların sunduğu ürünlere erişemiyor. Finans oldukça temel bir ihtiyaç ve endüstrinin kapsayıcılık konusunda adım atması gerekiyor. Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ve mevzuatın bu çağa ayak uydurması, dijital cüzdan gibi uygulamalarla finansal kapsayıcılığın artmasını beraberinde getiriyor. Sipay olarak geliştirdiğimiz Bireysel Dijital Cüzdan çözümümüz, cüzdanın sınır tanımayan, yenilikçi ücretsiz halini sunuyor. Kullanıcılar dijital cüzdanlarını dakikalar içinde oluşturarak Sipay App üzerinden bankalara ihtiyaç duymadan 7/24 para transferi yapabiliyor, alışverişlerini kolay ve güvenli bir biçimde tamamlayabiliyor. Üstelik tüm bunlar işlem ücreti olmadan ve banka kartına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiriliyor. Sunduğunuz cashback’ler ile kullanıcılarımıza Sipay Cüzdan’ın alışveriş deneyimini marka iş birliklerimiz ile keyifli bir şekilde yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. MOBİL TEKNOLOJİLER ÖDEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYORABD pazarında yürütülen bir araştırma, 2022’nin ilk yarısında kullanıcıların %58’inin haftada en az bir kez mobil cüzdanlarını ödeme yapmak için kullandığını gösterdi. Bir önceki yılın aynı döneminde %46 olarak ölçülen bu orandaki artış, mobil kanalların daha çok kişi tarafından benimsendiğini ve bu çözümlere yönelik güvenin arttığını ortaya koydu.Ankette kullanıcıların yarısının (%49) fatura öderken mobil cüzdan kullanmayı düşündüğünün görüldüğünü belirten Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Düzenli ödemelerde dijital cüzdan gibi çözümlere artan güven, endüstrinin potansiyelini ortaya koyuyor. Dijital kanallar, ödeme süreçlerini geleneksel yöntemlerden çok daha kolay bir hale getiriyor ve son ödeme tarihini kaçırma gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Kullanıcı deneyimi odağında geliştirilen Sipay Dijital Cüzdan çözümleri, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için adeta bir finansal asistan görevi görüyor” diye konuştu. "DİJİTAL CÜZDANLAR MARKA VE İŞLETMELERE DE FIRSATLAR SUNUYOR”Ödeme sistemlerine odaklanan teknoloji şirketlerinin bankalardan daha esnek olduğunu ve bu sayede bireysel kullanıcı odaklı ürünler geliştirmeye odaklanabildiğini belirten Semih Muşabak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:“Dijital ödeme teknolojileri kurumsal ihtiyaçlara da yanıt verebilecek çevikliği sunuyor. Örneğin Sipay’ın Kurumsal Dijital Cüzdan çözümünü kullanan işletmeler, farklı ödeme yöntemleriyle aldıkları bütün ödemeleri dijital cüzdanlarında toplayabiliyor. Kendi ödemelerini bu hesapları üzerinden 7/24 dağıtan işletmeler, finansal tabloları üzerinde daha kolay hakimiyet kuruyor. Ayrıca bu esneklik, müşteri memnuniyetini hedefleyen cashback (para iadesi) kampanyaları ve sadakat programları geliştirmeyi de olanaklı kılıyor. Sipay App Dijital Cüzdan kullanıcılarımız cashback anlaşmalarıyla harcamalarını kazanca dönüştürebiliyor. Öte yandan özel kart tasarımlarımız kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken, kullanıcılara bir topluluğa ait olma hissi verdiği için çok seviliyor.”