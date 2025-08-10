Dijital diriliş: Yapay zeka ile ölüler geri dönüyor

Rod Stewart, son konserinde hayranlarını şaşırttı. Konser sırasında, geçen ay hayatını kaybeden Black Sabbath solisti Ozzy Osbourne’un da aralarında bulunduğu, Michael Jackson, Tina Turner ve Bob Marley gibi efsane isimlerin “rock cennetinden” geldiği kurgusu, yapay zeka ile hazırlanmış görseller eşliğinde sahneye yansıtıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan bu görseller, Stewart’ın hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bunları “saygısız” ve “rahatsız edici” bulurken, kimileri “güzel bir anma” olarak değerlendirdi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜKTEN SONRA RÖPORTAJ VERDİ

Benzer bir tartışma, eski CNN muhabiri Jim Acosta’nın, 2018’de Florida’daki bir lisede silahlı saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Joaquin Oliver’ın dijital avatarıyla röportaj yapmasıyla patlak verdi.

Avatar, gencin anne babası tarafından, ses kayıtları ve fotoğraflardan oluşturuldu. Aile, “Onun sesini tekrar duymak bir nimet” dedi.

"ÖLÜ BOTLARI" VE ETİK SORUNLAR

“Dijital diriliş” olarak adlandırılan bu teknoloji, fotoğraf, video, ses kaydı gibi dijital kalıntılardan ölen kişilerin görsellerini veya sohbet edebilen botlarını oluşturmayı mümkün kılıyor.

“Griefbot” veya “deathbot” olarak bilinen bu hizmetleri sunan şirketlerin sayısı artarken, istismar, mahremiyet ve yas sürecine etkileri konusunda endişeler büyüyor.

"ÖLÜLERLE KONUŞMAYA DEVAM EDEBİLİYORSUNUZ"

Siber psikolog Elaine Kasket, büyük dil modelleri sayesinde bunun artık kolay ve ucuz hale geldiğini belirtiyor: “Yeterli dijital iz varsa, ortaya tanıdık gelen ve inandırıcı bir şey çıkarmak mümkün.”

York Üniversitesi’nden Louise Richardson ise bu teknolojinin, mezar ziyareti veya kişisel eşyaları saklamak gibi bağ sürdürme yollarına benzediğini, ancak aynı zamanda yas sürecini bozabileceğini söylüyor: “Çünkü artık onlarla konuşmaya devam edebiliyorsunuz.”

TEKNOLOJİ ÖLÜMÜ YENEBİLİR Mİ?

Dijital diriliş teknolojisine yönelik ilginin, geleneksel dini inançların yerini teknolojiye bırakmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu durum, teknolojinin ölümü yenebileceğine dair modern bir inanç olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, asıl tehlikenin yasın normal bir süreç olduğunun unutulması olduğuna dikkat çekiyor.