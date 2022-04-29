“Dijital dönüşüm projeleri, üretim kapasitesini ve verimliliği artırdı”

NTV ekranlarında yayınlanan Dijital Dönüşüm Gündemi Programı’nın bu haftaki Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy ve Eren Holding Kağıt Grubu Genel Müdürü Sabri Çimen oldu. Programda pandemi ve dijitalleşme sürecinde yaşanan hızlanmanın değerlendirilmesinin yanı sıra özellikle sektörlerin teknolojik ve üretim süreçlerindeki değişimler konuşuldu.



Pandeminin ilk 3 ayından sonra teknoloji ve dijitalleşmede ivmenin arttığını belirten Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy: “Dijitalleşme kavramı son 50 yıldır var. Fakat globalde artan rekabet, yenilikçi ürünlerin küresel arenada daha fazla kullanılması dijitalleşmeye hız kazandırdı. Dijitaleşme sürecini başlatan şirketleri bu aşamanın ilk fazında satın alma, lojistik, finans ve insan kaynakları alanları beklerken, daha sonra ise yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük verinin anlamlandırılması unsurlarını tamamlamaları gerekiyor. Bu süreci başarıyla yürüten şirketler ise sektörel rekabette verimlilik ve karlılık anlamında öne geçiyor” dedi.



“Tedarik zinciri kopmaları lokalleşme etkisi yarattı”



Salgın süreciyle birlikte farklı sektörel refleksler edindiğinin ve ilk 3 aydan sonra ambalaja talebin arttığını aktaran Eren Holding Kağıt Grubu Genel Müdürü Sabri Çimen ise "Dönem teknoloji ve dijital dönüşüm dönemi” diyerek sözlerine şunları ekledi: “Pandemi döneminde ev içi alışverişlerin e-ticaret ağını tetiklemesiyle birlikte ambalajlara olan talep hızla arttı. Bu süreçte globalde tedarik zinciri kopmaları, navlun fiyat artışları gibi unsurlar lokalleşme etkisi yarattı. Türkiye’nin ihracatçı kabiliyeti ise Avrupa’ya daha fazla ürün ihraç etmemize kapı araladı.”



Sabri Çimen: “Dijitalleşme ile verimlilik ve izlenebilirlik kazandık”



Dijitalleşmenin iş süreçlerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Eren Holding Kağıt Grubu Genel Müdürü Sabri Çimen, “Önümüzdeki 2 yılda üretimlerimizi ikiye katlama hedefimizi başarmamız için yeni fabrikalarımızın güncel teknolojiyle entegre olması gerekliliği dijitalleşme eğilimimizi artırdı. SAP Türkiye ve Detaysoft iş ortaklığıyla başlattığımız yenileşmede iş süreçlerinde verimlilik, tedarik ağımızda izlenebilirlik ve müşterimize yeni hizmetler sunma fırsatı yakaladık. Bu aşamada ürün izlenebilirliğiyle elde ettiğimiz verilerden veri analitiği gerçekleştirdik. Bunları anlamlı bilgilere dönüştürebilmek ise tamamlayıcı nokta oldu” dedi.

SAP iş ortaklığında Eren Holding Kağıt Grubu ile dijitalleşme projelerini değerlendiren Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy ise “Gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projesi ile 20 yılın en önemli yatırımını yaptık. Bu süreçte de edindiğimiz deneyimler dijital dönüşümün başarıya ulaşmasında iki ana faktörün çok önemli olduğunu gösterdi. Bunlar şirketlerin yönetim grubunun desteği ve proje için ayrılan kaynağın kalitesi. Dünyadaki en iyi kağıt uygulamalarına yer verdiğimiz bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.