Dijital farkındalık hükümetin gündeminde

Hükümetin gündeminde dijital farkındalık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yadımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesaplarından dijital farkındalığa ilişkin önemli mesajlar verdiler. Mesajlardaki ortak metin ise "güvenlik"ti.

NTV Haber 11.06.2020 - 13:00

Dijital farkındalık hükümetin gündeminde

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