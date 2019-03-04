Cisco, International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından düzenlenen BT Güvenliği Konferans Serisi etkinliğine sponsorluk desteği verirken etkinlikte yapay zeka, otomasyon ve orkestrasyon, blok zinciri ve güvenlik, aldatma teknolojilerinin kullanılma nedenleri, kuantum hesaplama ve siber güvenlik üzerindeki etkisi, siber güvenliği artırmak için analitik gibi konular ele alındı.



Finans, perakende, üretim, hizmet, devlet kurumları ve holding şirketlerinden 1000 civarında üst düzey BT güvenlik yöneticisi ve BT profesyonelinin ağırlandığı etkinlikte Cisco Siber Güvenlik Ülke Satış Müdürü Özgür Kara Dijital Dönüşüm Sürecinde Siber Güvenlik başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.



Konuşmasında dönüşüm sürecinde uçtan uca güvenliğin önemine dikkat çeken Kara, Cisco’nun pek çok güvenlik hizmeti sağlayan şirketlerden farklı olarak tüm mimarilerde önce güvenliği entegre ettiğini belirtirken dijital girdap kavramından bahsederek şunları söyledi: “Yutan, ayrıştıran ve kaotik bir dijital girdap yaşanıyor günümüzde. Dijital dönüşümün tüm hızıyla devam ettiği bu süreçte alanında her 10 lider şirketten 6’sı dijital girdabın şirketi yok edeceği endişesi taşıyor. Bu dijital girdabın içine çekilmemek için dönüşüm sürecinde tüm mimarilerde önce uçtan uca güvenliği sağlayarak yola koyulmalı şirketler. Saldırganların en fazla hedeflediği şirketlerden biri olan Cisco olarak insan, teknoloji, politika ve süreç arasında tam bir uyum sağlayarak kapsamlı ve uçtan uca bir güvenlik stratejisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu stratejinin hizmet verdiğimiz tüm şirketlerde uygulanmasını sağlayarak bu alanda fark yaratmaya devam ediyoruz.”