Dijital karanlık: Savaş interneti vurdu

İran hükümet yetkilileri, salı günü internet hizmetlerine kısıtılama getirildiğini doğruladı.

Kısıtlamanın, İsrail'in siber saldırı iddiaları karşısında ağ istikrarını korumak için bir önlem olarak yapıldığı belirtildi.

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani kısıtlamaların "geçici, hedefli ve kontrollü" olduğunu söyledi.

"İSRAİL'İN SİBER SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEM"

Hükümetin devam eden savaş nedeniyle dijital kısıtılama uygularken, İranlılar, ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını bildiriyor.

Telefonlarında VPN (Sanal Özel Ağ) bağlantısı olan kişiler bile internete bağlanamıyor. VPN, İran'da zaten yasaklanmış durumda.

Iran International'a gönderilen mesajlarda, ülkenin dört bir yanından İranlılar, hem mobil ağları hem de ev internet hizmetlerini etkileyen ve ülkeye yönelik tarihi saldırı hakkında kendilerini karanlıkta bırakan ciddi bağlantı kesintilerini anlattı.

"2019'DAN DAHA CİDDİ"

İzleme grubu NetBlocks'a göre, bazı sakinlerin 24 saatten fazla sürdüğünü söylediği kesinti, Kasım 2019 protestolarından bu yana yaşanan en ciddi bağlantı krizi.

Kesinti, milyonlarca kişiyi finansal işlemlerden yurtdışı ile iletişim kurmaya kadar temel günlük görevlerle mücadele etmek zorunda bıraktı.

Bir mesajda “Snapp (popüler bir araç çağırma uygulaması) için şoförlük yapıyorum ve GPS ve navigasyon sistemleri çöktüğü için artık çalışamıyorum” ifadesi yer alıyor.

Çok sayıda İranlı kendi bölgelerinde internetin tamamen kesildiğini, video ya da sesli mesaj gönderilemediğini doğruladı.

Tahran'dan bir kullanıcı “Temel mesajlaşma bile zar zor çalışıyor” dedi.

