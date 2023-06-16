Dikilen fidanların gelişimini takip etmek için uygulama geliştirdi

Uygulama mühendisi Umut Kuzucanlı'nın geliştirdiği mobil uygulama, fidan dikimini sürdürülebilir hale getirirken kullanıcılara sosyalleşme imkanı sunacak.



Birleşmiş Milletler (BM), kuraklık ve çölleşme tehdidine karşı farkındalığı artırmak ve bu tehditlere karşı verilen mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 1994'te aldığı kararla 17 Haziran'ı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak kabul etti.



Çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinin başında ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması geliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütünün FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuna göre, 2015'te Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı basamaktayken 2020 yılı itibarıyla 27'nci sıraya yükseldi. Raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı.



Orman varlığının artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen fidan dikimi ve dağıtımı programları önem taşırken bireysel çabalar da bu amaca katkı sağlıyor.



Fidan dikme sürecini daha etkili hale getirme fikriyle 2021 yılında yola çıktıklarını anlatan Kuzucanlı, çevresel etkinlikleri inovasyonla harmanlayarak kullanıcılara sunduklarını söyledi.



Ağaçla uygulamasının, bazı yönleriyle benzer uygulamalardan ayrıştığına değinen Kuzucanlı, "Diğer fidan dikme uygulamalarında kullanıcı fidan dikebiliyor ancak bu, çok sürdürülebilir olmuyor. Bizim sürdürülebilirlik kısmında farkımız var. Kullanıcıların metrikleri görebilmesi, diktiği fidanı gerçek anlamda sahiplenebilmesini sağlıyor, aynı zamanda fidan arkadaşlığı da oluşuyor." ifadelerini kullandı.



Kuzucanlı, uygulamanın kullanımı hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Kullanıcı uygulamayı açıp, kayıt olacak. Kayıt olduktan sonra çok basit, minimal bir ekran gelecek. Burada ana ekranda 'fidan dik' kısmına basıp haritadan dikim yapılabilecek alanları seçecek. Haritayı kaydırarak uygun alanları görebilecek ve üzerine tıklayarak haritayı büyütüp filan dikebilecek. İkinci aşama, yanındakiler yani sosyal bölümü. Kullanıcının en son diktiği fidan ve onun yanında bulunan diğer fidan sahipleri haritada görünecek ve onların üzerine geldiği zaman kullanıcılar izin vermişse, sosyal medya adreslerini öğrenebilecek. Üçüncü aşama ise fidanların durumuyla ilgili. Burada kullanıcı diktiği fidanın doğaya faydasını ve anlık durumunu takip edebilecek. Diyelim diktiği fidanın üç aylıkken hangi boyutta olduğunu ekranda görebilecek."



Uygulamanın ücretsiz olarak indirilebileceğini kaydeden Kuzucanlı, sadece fidan fiyatına ek olarak uygulamanın sunduğu hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için komisyon alacaklarını bildirdi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin "KULLANICIYI İKLİM KONUSUNA ENTEGRE EDİYORUZ"



Sosyalleşme hizmetinin, çevresel etkilere yönelik metrikler sunulmasının ve fidan dikme faaliyetlerinin teknolojiye adapte edilerek mobil uygulamaya taşınmış olmasının uygulamanın en önemli avantajları olduğunu belirten Kuzucanlı, henüz kendilerine ait bir fidan dikim alanları olmadığını bununla ilgili belediyelerle görüştüklerini aktardı.



Kuzucanlı, "Fidan diktiğiniz zaman ne kadar faydanız olduğunu anlamıyorsunuz. Kullanıcı bir fidan dikti ama sonrasında ne oldu, bunu bilmiyor. Onun için de çekici gelmiyor. Biz burada şunu söylüyoruz; 'Bak sen bu fidanı diktin, şu kadar karbon ayak izini azalttın, şu kadar da oksijen salımı gerçekleştirdin, şu kadar daha dikersen karbon nötr olacaksın.' Bu tür veriler sunarak aslında kullanıcıyı iklim konusuna entegre ediyoruz." diye konuştu.



Bu yıl sonuna kadar yatırım aldıkları takdirde 2024'te ilk fidanı toprakla buluşturma ve aynı yılın sonunda 100 bin fidan dikmiş olma hedeflerine değinen Kuzucanlı, uygulama kullanıma açıldıktan sonra 6 ayda bir fidan dikme etkinliği gerçekleştirmeyi planladıklarının ve bu etkinlikler sayesinde doğayla bir araya gelecek kullanıcıların, kendi fidanlarını kendilerinin dikeceğinin altını çizdi.



Dünyada 10'a yakın benzer uygulama bulunduğunu ve bunların çoğunlukla Afrika'ya ağaç dikmek için kullanıldığını vurgulayan Kuzucanlı, sözlerini "Uygulama aktif hale geldikten sonra ilk fidan dikimine İstanbul ve çevresindeki bölgelerden başlamayı ver hızla büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılmayı amaçlıyoruz." diyerek tamamladı.