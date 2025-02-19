Dikkat! Facebook politikasını değiştirdi, videolarınız silinecek!

Facebook, canlı videoların depolama politikasında önemli bir değişiklik yaparak, canlı yayınları yalnızca 30 gün boyunca saklayacağını duyurdu.

Bu yeni politika, 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak ve şu anda 30 günden daha eski olan tüm canlı videolar platformdan kaldırılacak. Daha önce, canlı videolar süresiz olarak saklanabiliyordu.



Tüm Eski Videolar Silinecek



Şu anda 30 günden eski olan tüm canlı yayın kayıtları bu değişikliğin bir parçası olarak platformdan kaldırılacak. Videolar silinmeden önce kullanıcılara ne yapacaklarını seçmeleri için 90 gün sür verilecek.



Üç Alternatif Sunuluyor



Facebook kullanıcıları ve içerik üreticileri, platformdan kaldırılacak eski videolarını cihazlarına indirebilir, bulut depolama alanlarına aktarabilir ya da içeriği sıfırdan, reels formatına çevirip yeniden yayınlayabilir.



Facebook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu değişiklikler, depolama politikalarımızı sektör standartlarıyla uyumlu hale getirecek ve Facebook’taki herkes için en güncel canlı video deneyimlerini sağladığımızdan emin olmamıza yardımcı olacak” sözlerine yer verdi.



Diğer Platformlarda Hangi Politika Geçerli?



Facebook live’ın en büyük rakiplerinden Twitch, partner yayıncıların geçmiş kayıtlarını 60 gün boyunca saklıyor. Partnerliği olmayan yayıncılar için bu süre 14 gün.



YouTube ise kendi bünyesinde yapılan canlı yayınların tamamını -kullanıcı arşivlemeyi devre dışı bırakmazsa- süresiz olarak arşivliyor ve izlenebilir şekilde saklıyor.



Toplu İndirme Hizmeti Sunulacak



Facebook kullanıcıları, yaklaşan silme işlemi hakkında aldıkları bildirimde “Canlı videoları indir” seçeneğiyle karşılaşacak. Bu sayede arşiv toplu şekilde indirilebilecek. Ayrıca “Canlı videoları aktar” seçeneğiyle de Dropbox, Google Drive gibi bulut depolama sağlayıcılarına aktarım mümkün olacak.



Facebook, kullanıcıların canlı videolarından en sevdikleri anları sayfalarında tutmak için reels formatında yayınlayabileceklerini belirtti. Şirket, depolama politikasındaki değişikliği, reels’leri daha da öne çıkarmanın bir yolu olarak kullanıyor.

