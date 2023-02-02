Dinozorları öldüren tsunami simüle edildi

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, 66 milyon yıl önce bir asteroit tarafından tetiklenen ve dinozorları yok eden küresel tufanı simüle etti.

Dinozorları öldüren tsunami simüle edildi

Uluslararası bir grup araştırmacı, on milyonlarca yıl önce dinozorları Dünya'nın yüzeyinden silip süpürdüğüne inanılan dev tsunamiyi canlandırmak için özel bir yazılım kullandı.

insanları, asteroit kaynaklı selin, gezegenin üzerinde kilometrelerce yükseklikte dalgalar oluşturduğunu söyledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Twitter'da bilgisayar simülasyonunun bir parçasını yayınladı.

Bilim insanlarının tahminlerine göre, kaydedilen herhangi bir tsunamiden 30 bin kat daha güçlü olduğu söylenen yıkıcı doğa olayı, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın şu anda bulunduğu yere devasa bir asteroit çarpmasıyla başladı.

Gök cismi çapının 10 kilometreden fazla olduğuna inanılıyor.

Asteroit, indiği yerde şimdi Chicxulub krateri olarak bilinen derin bir iz bıraktı.

Çarpışma, 4.5 kilometre yükseklğe ulaşan dalgaları tetikledi.

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