Dinozorları öldüren tsunami simüle edildi

Uluslararası bir grup araştırmacı, on milyonlarca yıl önce dinozorları Dünya'nın yüzeyinden silip süpürdüğüne inanılan dev tsunamiyi canlandırmak için özel bir yazılım kullandı.



Bilim insanları, asteroit kaynaklı selin, gezegenin üzerinde kilometrelerce yükseklikte dalgalar oluşturduğunu söyledi.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Twitter'da bilgisayar simülasyonunun bir parçasını yayınladı.

NEW from NOAA SOS: This dataset shows the tsunami wave caused by the asteroid that hit Earth 66 million years ago. The wave was so impressive because the asteroid is estimated to have been 6+ miles (10+ km) in diameter! Want to learn more? https://t.co/MHCGQ1VDEa#dataviz #Data pic.twitter.com/tbIxp7keoy