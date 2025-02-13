Discord açıldı mı, ne zaman açılacak?

ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord’a, Türkiye’de 2024 yılı Ekim ayında mahkeme kararıyla getirilen erişim engeli kaldırıldığı iddiası, X başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.



DİSCORD AÇILDI MI?



Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı iddia ediliyor.



BTK ya da diğer kurumlardan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engeli devam ediyor.



ERİŞİM ENGELİ HAKKINDA



Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Discord platformuna erişim engeli getirildi.



Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, erişim engelinin hukuki bir süreç doğrultusunda uygulandığını ve platformların tekrar erişime açılmasının da benzer şekilde hukuki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

