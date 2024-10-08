Discord kapatılacak mı? Discord'a erişim engelinde son durum

Son yılların popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle engellenmesine yönelik çalışma olup olmadığı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. İşte, Discord'a erişim engelinde son durum...



ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde tartışmaların odağındaki sosyal medyada suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturmalar başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, bu içerikleri çıkarmayan ve alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında yaptırımların uygulanacağını kaydetti.



Adalet Bakanı Bakan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını kaydetti.



Bakan Tunç, bu içerikleri çıkarmayan ve alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımlarının uygulanacağını söyledi.



BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD AÇIKLAMASI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." dedi.



Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.



DİSCORD UYGULAMASI HAKKINDA



Sesli ve yazılı mesajlaşmaya imkan sağlayan platform, oyunseverler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.



Görüntülü görüşmelerin de yapılabildiği uygulama, grup sohbeti yapılabildiği için oyun dışında farklı amaçlarla da kullanılabiliyor.

