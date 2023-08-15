Discord'da veri ihlali: 760 bin kullanıcının bilgileri çalındı

Discord.io büyük bir veri ihlaline uğrayıp kapatıldığını duyurdu. Bilgisayar korsanlarının 760 bin kullanıcının verilerini çaldığı ve bu verileri satılığa çıkardığı kaydedildi.

Discord'da veri ihlali: 760 bin kullanıcının bilgileri çalındı

Kullanıcıların Discord kanalları için özel bağlantılar oluşturmalarına olanak tanıyan bir hizmet olan Discord.io, büyük bir veri ihlalinin ardından kapanıyor.

760 BİN KULLANICININ VERİLERİNİ SATILIĞA ÇIKARDI

TechRadar'a göre bir bilgisayar korsanı 760 bin kullanıcının verilerini çaldı ve potansiyel olarak satmak için Breached Forums'da bir örnek yayınladı.

Discord.io sitesi şu anda "Discord.io bir veri ihlali yaşadı. Tüm işlemleri durduruyoruz" şeklinde bir mesaj yayınlayarak siteyi kullanıma kapattığını duyurdu.

Discord'da veri ihlali: 760 bin kullanıcının bilgileri çalındı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...