Discord'da veri ihlali: 760 bin kullanıcının bilgileri çalındı

Kullanıcıların Discord kanalları için özel bağlantılar oluşturmalarına olanak tanıyan bir hizmet olan Discord.io, büyük bir veri ihlalinin ardından kapanıyor.

760 BİN KULLANICININ VERİLERİNİ SATILIĞA ÇIKARDI



TechRadar'a göre bir bilgisayar korsanı 760 bin kullanıcının verilerini çaldı ve potansiyel olarak satmak için Breached Forums'da bir örnek yayınladı.

Discord.io sitesi şu anda "Discord.io bir veri ihlali yaşadı. Tüm işlemleri durduruyoruz" şeklinde bir mesaj yayınlayarak siteyi kullanıma kapattığını duyurdu.

