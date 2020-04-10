Disney+ 5 ayda 50 milyon aboneye ulaştı (Corona virüs etkisi)

The Walt Disney Company'nin 12 Kasım'da ABD'de kullanıma sunduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+ kullanıcı rakamlarını açıkladı.



The Verge’de yer alan habere göre, Netflix ve Amazon Prime gibi platformlara rakip olan Disney+, 5 Ayda 50 milyon aboneye ulaştı.



Yayına başladığı ilk günde 10 milyon üye toplamayı başaran platform, yayına girdiği ilk haftalarda teknik aksaklık haberleri ile gündeme gelmişti.



Platform ilerleyen aylarda bu sorunları gidermiş ve Şubat 2020’de 28 milyondan fazla üye sayısına ulaşmıştı.



Şirket daha önce yaptığı açıklamada 2024 yılına kadar 60 ila 90 milyon arasında aboneye ulaşmayı hedeflediğini duyurmuştu.



Platformun hızlı büyümesi corona virüs etkisi olarak yorumlandı. Zira dünyanın pek çok ülkesinde on milyonlarca insan evlerinde kendilerini izole etmiş durumda.Uzmanlar bu durumun dijital platformlara olan talebi artırdığı görüşünde.

