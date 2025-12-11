Disney'den, OpenAI'ya 1 milyar dolar yatırım. Sora'da 200'den fazla karakter kullanılabilecek

Şirketten yapılan açıklamada, Disney'in sevilen karakterlerinin üretken yapay zeka video platformu Sora'ya taşınması için önemli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, The Walt Disney Company ve OpenAI'ın, Disney'in Sora'nın ilk büyük içerik lisanslama ortağı olması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

200'DEN FAZLA DİSNEY KARAKTERİYLE KISA FİLM YAPILABİLECEK

Lisans anlaşmasının süresinin 3 yıl olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sora'nın Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars'tan 200'ü aşkın karakteri kullanarak hayranların izleyip paylaşabileceği kısa videolar üretebileceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Disney'in OpenAI'ye 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı belirtildi.