Doğal afetlere yapay zeka önlemi: 5 gün önceden uyarıyor!

Seller, dünya çapında her yıl 7.000'den fazla insanın ölümüne sebep oluyor ve sel riski her yıl giderek artıyor.

Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, araştırmacılar selleri günlerce önceden tahmin edebilen yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, selin yıkıcı etkileriyle çok hiç uyarı almadan karşı karşıya kalıyor. Bu durum gelişmiş izleme sistemlerine sahip olmayan bölgelerde en büyük endişe kaynağıdır.



Bilim insanları sel tahminlerini geliştirebilirlerse, yüzlerce hayatı kurtarabilir ve maddi hasarı önleyebilirler.



"GELENEKSEL SEL TAHMİN YÖNTEMLERİ İMKANSIZ HALE GELİYOR"



Yapay zekanın nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için, ölçülmemiş havza kavramını kavramak çok önemlidir. Bunlar, su seviyeleri hakkında veri toplamak içn gerekli araç ve altyapıdan yoksun alanlardır.

Bu durum, geleneksel sel tahmin yöntemlerini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Sel kaynaklı afetlerin yüzde 90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiğinden, veri eksikliği bu tür olayları tahmin etmek ve bunlara hazırlık yapmak için önemli bir zorluk oluşturuyor.

DOĞAL AFETE YAPAY ZEKA ÖNLEMİ

Google ReSearch'deki Sel Tahmin ekibinden Grey Nearing ve meslektaşları, ölçülmemiş alanlarda tahminler için bir yapay zeka modeli geliştirdiler.



Modeli, 7 günlük bir tahmin dönemi boyunca ölçülmemiş havzalarda günlük akışı tahmin etmek için mevcut 5.680 ölçüm cihazı üzerinde eğittiler.

Eğitiminden sonra, yapay zeka sistemi, mevcut aynı gün tahminleri kadar güvenilir beş günlük sel tahminleri sağlayabildi. Ayrıca, aşırı olaylar için beş yıllık tahminler de mevcut bir yıllık tahminler kadar iyi sonuç verdi.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE ÜCRETSİZ KULLANIMA SUNULDU

Model, 80'den fazla ülkede herkese açık (ücretsiz) tahminler üreten operasyonel bir erken uyarı sistemine dahil edilmiş durumda.



Araştırmacılar, "Burada, yapay zeka tabanlı tahminlerin, ölçülmemiş havzalarda aşırı nehir olaylarını öngörmede beş güne varan bir süre içinde, şu anda geçerli olan bir modelden elde edilen güncel tahminlerin (sıfır günlük öngörü süresi) güvenilirliğine benzer veya daha iyi bir güvenilirlik elde ettiğini gösteriyoruz. Ek olarak, beş yıllık tekrarlama süresi olaylarında, mevcut bir yıllık tekrarlama süresi olaylarından daha iyi veya buna benzer doğruluklar elde ediyoruz. Bu, yapay zekanın sel uyarılarını ölçülmemiş havzalarda daha erken ve daha büyük ve daha etkili olaylar üzerinden sağlayabileceği anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.