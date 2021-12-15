Dogebonk'ın hedefinde Shiba Inu var

Dogebonk'ın artan popülaritesi, Shiba Inu çılgınlığına karşı meydan okuyor. Madeni paranın yaratılmasının ardından birkaç hafta boyunca yaratıcılar Shiba Inu karşıtı kampanyalarını New York, Londra, Sidney ve Brisbane'deki reklam panolarında tanıtmak için on binlerce dolar harcadı.

BonkSquad olarak adlandırılan Dogebonk örgütünün üyeleri gözlerini tamamen Shib Ordusu'na dikmiş durumdayken, Dogebonk, hem Certik hem de Solidity Finance tarafından denetlenerek özgünlüğüne ağırlık verildiği görülüyor.

Dogebonk'un Pazarlama Direktörü, aylık kripto para birimini, sosyal yayılma yoluyla hedefini körüklediği düşünüldüğünde ironik olan bir anti-meme parası olarak adlandırılıyor.



SHIBA INU'NUN PİYASA KAPİTALİZASYONUNUN 40 KATINA ÇIKMASI GEREKİYOR



HUH Token gibi diğer yeni kripto para birimleri de daha pragmatik bir yaklaşım benimsiyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından ve türev ticaret platformlarından biri olan BitMex'in Kurucu Ortağı Arthur Hayes da Shiba Inu'nun kripto para rakibine ilgi gösteriyor.

Dogecoin ve Shiba Inu arasındaki savaş ise hız kesmeden devam ediyor. Shib piyasa değeri açısından 3. sıraya düşerken, Dogecoin ise ilk 10 kripto para biriminde yerini geri alıyor. Gemi Ordusu bu durum için Shiba Inu para biriminin bir gün bir dolar değerinde olacağını iddia ediyor. Bu hedefe ulaşmak için Shiba Inu'nun piyasa kapitalizasyonunun 40 katına çıkması gerekiyor.



SHIBA INU'NUN HIZLI BÜYÜME DÖNEMİNİN SONA ERDİĞİNE İNANIYOR



Shiba Inu, kripto para biriminin pratik işlev eksikliği göz önüne alındığında pek olası olmayan piyasa değerini Ethereum'un değerine yükseltmek için yeterli fona ihtiyaç duyuyor.

Projeye, piyasa değerini mevcut seviyesinin üzerine çıkarmak için geçici olarak yeterli para yatırılsa bile, bu durum herhangi bir türde uygulanabilir olmayan bir platform ve fayda teknolojisi olarak kalacağı düşünülüyor. Sonuç olarak ise birçok kripto para gözlemcisi Shiba Inu'nun hızlı büyüme döneminin sona erdiğine inanıyor.



Shiba Inu'nun değerini mevcut seviyesinden 3 katına çıkarmanın, kripto para kullanıcılarının nakitleri Solana (SOL) ve Ethereum (ETH) gibi şu anda var olan çok daha başarılı ve sıklıkla kullanılan girişimlerden uzaklaştırması gerektireceği öne sürüyor. Bu durum ise kripto para birimlerinin ne kadar değişken olabileceğinden bağımsız olarak düşünülemez.



HUH TOKEN'A KENDİ KENDİNİ TANIMLAYAN BİR "UTIMEME" ADLANDIRMASI



HUH Token, NFT platformlarının güçlü, akıllı bir sözleşmenin kullanımı yoluyla muazzam sosyal etki gücünü kullanmayı amaçlayan, kendi kendini tanımlayan bir "Utimeme" ifade ediyor. Sosyal bir bileşene ek olarak yeni bir akıllı zincir tabanlı öneri motoru içeriyor.

HUH Token'ı satın alan kişinin, satın alma sırasında oluşturulan bir kodu kullanarak henüz HUH Token'a sahip olmayan sonsuz sayıda kişiyi önermesine olanak tanıyor.

Bu tavsiye programı, yönlendirene yeni HUH Token sahibi tarafından yapılan ilk satın almanın %10'unu öder. Bu %10 kullanılan borsaya bağlı olarak farklı bir kripto para birimi olarak tahsis edilir. Bu çok önemli bir adımı oluşturuyor. Çünkü para birimi sahiplerinin ek para kazanmalarını sağlarken aynı zamanda cüzdan varlıklarını birçok kripto para biriminde çeşitlendirmesine yarıyor.

Ayrıca, HUH Token değeri cüzdanda zamanla artıyor ve bu da ne kadar çok jeton tutarsanız o kadar fazla jeton alacağınız anlamına geliyor. HUH Token, kripto para istikrarı ve güvenliği açısından Shellbox, Solidity Finance ve Certik tarafından denetleniyor.

HUH Token teknik incelemesi ise yakın zamanda yayınlandı ve markaların hedeflerini ve operasyonlarını özetliyor. HUH Token, 6 Aralık Pazartesi gününden bu yana olağanüstü miktarda hacme tanık oldu. Bu kripto market sisteminin bir sonraki işlevsel ve popüler meme coin para birimi olabileceğini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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